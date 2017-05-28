Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde üretilen tarım aletleri Bulgaristan, Yunanistan başta olmak üzere Fransa, Almanya, Danimarka, İspanya ve Belçika'ya ihraç ediliyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde üretilen tarım aletleri Bulgaristan, Yunanistan başta olmak üzere Fransa, Almanya, Danimarka, İspanya ve Belçika'ya ihraç ediliyor.



Hayrabolu Sanayi Sitesi ve ilçedeki başka alanlarda kurulu işletmelerin ürettiği ekim ve toprak işleme aletleri, Avrupa'nın birçok ülkesine satılıyor.



Hayrabolu Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toprak altı ve üstü tarım aletleri üretimi konusunda yoğun faaliyetleri olduğunu söyledi.



Sanayi sitesinde 80 firmanın yer aldığını ve bu firmaların yoğun olarak Avrupa ve Türkiye'den gelen talep üzerine tarım aletleri ürettiğini ifade eden Demir, "Sanayi sitemiz içerisinde 80 tane firma var. Burada çeşitli ziraat aletleri üretiyoruz. Sanayi sitemizde çok çeşitli toprak altı ve toprak üstü işleme aletleri üretiliyor. Yılda yaklaşık olarak 10 - 15 bin arasında tarım aleti üretiyoruz. Avrupa ve Türkiye'nin tarım aletleri ihtiyacının önemli bir bölümünü biz karşılıyoruz." şeklinde konuştu.



Hayrabolu Sanayi Sitesi bünyesindeki firmaların gelişen teknoloji ile birlikte daha da büyüdüğünü ifade eden Demir, firmaların Avrupa'daki pazarlara girerek ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade etti.



Avrupa'dan yoğun olarak ekim makinelerinin talep edildiğini anlatan Demir, şöyle devam etti:



"Avrupa'dan genellikle ekim makineleri talep ediliyor. Toprak üstü üretilen tarım aletleri arasında gübrelemede kullanılan 'mibzer' ve buğday, ayçiçeği, kanola ve mısır ekim makineleri var. Daha çok üretimler talebe göre yapılıyor. Burada firmalarımız kökleşti. Artık herkes kendi işleyişini kurdu ve sabitledi. Sanayi sitesinde yaklaşık 50 civarında ayrı ürün üretiliyor. Bunlar ekim ve toprak işleme aletleri. Sanayi sitemizde şu anda 80 firma irili ufaklı çalışmalar yapıyor. Bu firmaların da 21'i Türkiye'deki illere satış yapıyor. Geriye kalan 59 firmamız da Avrupa'dan gelen talepleri karşılamaya çalışıyor. Avrupa'da Bulgaristan, Yunanistan başta olmak üzere Fransa, Almanya, Danimarka, İspanya ve Belçika'ya tarım aletleri ihraç ediyoruz. Sanayi sitemizde yaklaşık 800 kişi istihdam ediliyor. Hem ilçe hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz."