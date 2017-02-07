Hazine 946,2 milyon lira borçlandı

Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde piyasaya 946,2 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, 14 ay (434 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 11,48, bileşik faiz yüzde 11,36 oldu.



Nominal teklifin 1 milyar 407 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 640 milyon lira, net satış 562,9 milyon lira olarak gerçekleşti.



Kamu kuruluşlarından gelen 87 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 395 milyon lira teklif geldi ve 296,3 milyon lira satış yapıldı.



Hazine, böylece piyasaya 946,2 milyon lira borçlandı.