Hazine, BES ile ilgili açıklama yaptı

Hazine Müsteşarlığınca, Bireysel emeklilik Sistemine (BES) otomatik katılım düzenlemesine ilişkin, "İşveren, katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşabilecek parasal kaybı telafi etmek zorundadır." ifadesi kullanıldı.

Müsteşarlıktan BES'te otomatik katılıma ilişkin olarak yapılan açıklamada, Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanununun ilgili maddesine göre, kamu ve özel sektörde çalışan 45 yaşını doldurmamış mevcut çalışanlarla işe başlayan 45 yaşını doldurmamış çalışanların 1 Ocak 2017'den itibaren işverenleri aracılığıyla sisteme otomatik dahil edileceği hatırlatıldı.



Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, mevcut bireysel emeklilik sistemi ile aynı koşullara tabi olarak yüzde 25 devlet katkısı teşviki verileceğine işaret edilen açıklamada, cayma süresi sonrasında sistemde devam etmeye karar veren çalışanlara, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa göre bin lira tutarında devlet katkısı sağlanacağı anımsatıldı.



YÜZDE 5’İ ORANINDA EK DEVLET KATKISI



Bunun yanı sıra emeklilik halinde hesabındaki birikimi en az 10 yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5’i oranında ek devlet katkısı teşviki verileceğine dikkat çekildi.



Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesiyle ilgili olarak, hem kamu kesimi işverenleri hem de özel sektör işverenleri tarafından yerine getirilmesi gereken bir takım yükümlülükler bulunduğu belirtilen açıklamada, işverenlerin öncelikle, otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş en az bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalamak zorunda olduğu kaydedildi.



Bu bağlamda, işverenlerin merkez veya taşra birimleri adına emeklilik sözleşmesi imzalanmasına ilişkin olarak yetkili yöneticilerini belirlemesinin de gerektiğine işaret edilen açıklamada, "İşverenler sözleşme imzalayacağı şirketin seçiminde, hizmet kalitesi ve çalışanlara sunulan avantajları dikkate alacaklardır. Halihazırda sektörde faaliyette bulunan 18 emeklilik şirketi ile işverenlerin sözleşme imzalaması mümkün bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.



YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENE İDARİ PARA CEZASI



Sistemin işleyişi kapsamında, işverenler tarafından yerine getirilecek en önemli yükümlülüklerden bir diğerinin, çalışan tarafından sisteme ödenecek katkı paylarının çalışanın ücretinden kesilerek emeklilik şirketine aktarılması olduğu vurgulanan açıklamada, işverenin, katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaması veya geç aktarması halinde çalışanın birikiminde oluşabilecek parasal kaybı telafi etmek zorunda olduğu belirtildi.



İşverenlerin ayrıca çalışanların katkı paylarının yönlendirileceği fonlara ilişkin olarak "faiz içeren" veya "faiz içermeyen" şeklinde tercihlerini almak, tercihte bulunmayanlar adına tercihte bulunmak, çalışan bilgilerini şirkete göndermek ve çalışanın sözleşmesiyle ilgili bir takım taleplerini şirkete iletmekle de yükümlü bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi işverenin sorumluluğunda olup, yükümlülüklerini ifa etmeyen işverenlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulanması mümkün bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.



ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE KADEMELİ GEÇİŞ



Açıklamada, ilgili kanun uyarınca çalışanların sisteme otomatik dahil edilmesinde kademeli bir geçişin öngörüldüğü anımsatılarak, şunlar kaydedildi:



"Bu kapsamda, Bakanlar Kurulu tarafından imzalanan 'Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te kamu ve özel sektör çalışanlarının bir takvim doğrultusunda sisteme dahil edilmesi düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede, çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 1 Ocak 2017'den, çalışan sayısı 250- 999 olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 1 Nisan 2017'den itibaren sisteme dahil edilecek.



Çalışan sayısı 100-249 olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 1 Temmuz 2017'den, çalışan sayısı 50-99 olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar 1 Ocak 2018'den, çalışan sayısı 10-49 olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 1 Temmuz 2018'den itibaren çalışan sayısı 5-9 olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 1 Ocak 2019'dan itibaren işverenleri aracılığıyla BES'e otomatik olarak katılacak."



Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla iş yeri olan işverenler için bütün iş yerlerindeki çalışanların toplamının göz önünde bulundurulacağı, kapsama alınma tarihleri itibarıyla da en güncel SGK verilerinin dikkate alınacağı ifade edildi.



Çalışanların ücretinden kesilecek asgari katkı payı miktarının, ilgisine göre prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın yüzde 3’ü olacağı kaydedildi.



EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN LİSTESİ



Açıklamaya göre işverenlerin sözleşme imzalayabileceği 18 emeklilik şirketi şöyle:



"Aegon Emeklillik ve Hayat AŞ, Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ, Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ, Anadolu Hayat ve Emeklilik AŞ, Asya Emeklilik ve Hayat AŞ, AvivaSA Emeklilik ve Hayat AŞ, Axa Hayat ve Emeklilik AŞ, BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ, Cigna Finans Emeklilik ve Hayat AŞ, Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ, Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ, Groupama Emeklilik AŞ, Halk Hayat ve Emeklilik AŞ, NN Hayat ve Emeklilik AŞ, Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ, Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ, Vakıf Emeklilik AŞ, Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ."