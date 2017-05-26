Iğdır'da seçim heyecanı
Iğdır'da seçim heyecanı
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
Bu 5 ilde yaşayanlar dikkat: İki uyarı birden
Bu 5 ilde yaşayanlar dikkat: İki uyarı birden
Sessiz sedasız 350 bin ağacı katlettiler
Sessiz sedasız 350 bin ağacı katlettiler

Hedef Antalya'yı Hint düğünlerinin başkenti yapmak

Antalya, Hindistanlı düğün organizasyon firmalarını ağırlamaya hazırlanıyor. Turizimcilerin hedefi; Antalya'yı hint düğünlerinin başkenti yapmak.

Hedef Antalya'yı Hint düğünlerinin başkenti yapmak

Turizimciler Hint düğünlerini Türkiye'ye taşımak için harekete geçti.

28 Mayıs-1 Haziran günlerinde Hindistanlı düğün organizasyon firmaları antalya'da ağırlayacak. 

Inventum Mice Turizm Şirketi yöneticisi Bünyat Özpak, bu konuda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Hint düğünlerinin, iki ülkenin ticaretini geliştireceği düşünülüyor.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Hint düğünleri #Inventum Mice Turizm şirketi yöneticisi Bünyat Özpak
banner863
Önceki Haber
Edirneli ciğerciler ramazana hazır
Sonraki Haber
Kayserispor transferde erkenden kolları sıvadı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.