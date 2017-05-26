Turizimciler Hint düğünlerini Türkiye'ye taşımak için harekete geçti.
28 Mayıs-1 Haziran günlerinde Hindistanlı düğün organizasyon firmaları antalya'da ağırlayacak.
Inventum Mice Turizm Şirketi yöneticisi Bünyat Özpak, bu konuda yaptıkları çalışmaları anlattı.
Hint düğünlerinin, iki ülkenin ticaretini geliştireceği düşünülüyor.
ulusalkanal.com.tr
Antalya, Hindistanlı düğün organizasyon firmalarını ağırlamaya hazırlanıyor. Turizimcilerin hedefi; Antalya'yı hint düğünlerinin başkenti yapmak.
Turizimciler Hint düğünlerini Türkiye'ye taşımak için harekete geçti.