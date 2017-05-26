Antalya, Hindistanlı düğün organizasyon firmalarını ağırlamaya hazırlanıyor. Turizimcilerin hedefi; Antalya'yı hint düğünlerinin başkenti yapmak.

Turizimciler Hint düğünlerini Türkiye'ye taşımak için harekete geçti.



28 Mayıs-1 Haziran günlerinde Hindistanlı düğün organizasyon firmaları antalya'da ağırlayacak.



Inventum Mice Turizm Şirketi yöneticisi Bünyat Özpak, bu konuda yaptıkları çalışmaları anlattı.



Hint düğünlerinin, iki ülkenin ticaretini geliştireceği düşünülüyor.





ulusalkanal.com.tr