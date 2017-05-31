İhracat yüzde 7,4, ithalat yüzde 9,9 arttı. Türkiye'nin geçen yılın nisan ayına göre dış ticaret açığı ise yüzde 16,7 yükseldi. Dış ticarette açık 4 milyar 945 milyon dolar oldu.

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İhracat ve ithalat arttı. Dış ticaret açığı yükseldi. İstatistikleri TÜİK açıkladı.



Türkiye'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 12 milyar 839 milyon dolar oldu.



İthalat ise yüzde 9,9 artarak 17 milyar 784 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Nisan ayında dış ticaret açığı ise yüzde 16,7 artışla 4 milyar 945 milyon dolara yükseldi.



Avrupa Birliği'ne yapılan ihracata bakıldığında ise yüzde 2,2'lik bir artış var. Bu da 5,8 milyar dolara denk geliyor. Ancak Avrupa Birliği'nin ihracattaki payında bir düşüş söz konusu.



En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya yine ilk sırada yer aldı. 1 milyar 140 milyon dolar ihracat yapılan Almanya'yı Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve İngiltere takip etti.



En fazla ithalat yapılan ülkelere bakıldığında ise Çin 1 milyar 647 milyon dolar ile sırada. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 629 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 495 milyon dolar ile Rusya ve 980 milyon dolar ile Amerika izledi.





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