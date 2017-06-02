"Sakarya bu ay da otomotivdeki başarısı sonucunda yüzde 237’lik artışla ihracatını en çok artıran il oldu. Şehrimizin ihracat başarısında dikkat çeken bir nokta da 2017 yılının ilk 5 ayında Türkiye ihracat artışının yaklaşık dörtte birini tek başına Sakarya'mızın karşılamasıdır"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, mayıs ayında ihracatını en çok artıran ilin Sakarya olduğunu belirterek, "Sakarya bu ay da otomotivdeki başarısı sonucunda yüzde 237’lik artışla ihracatını en çok artıran il oldu. Şehrimizin ihracat başarısında dikkat çeken bir nokta da 2017 yılının ilk 5 ayında Türkiye ihracat artışının yaklaşık dörtte birini tek başına Sakarya’mızın karşılamasıdır." ifadelerini kullandı.

SATSO'dan yapılan yazılı açıklamada, mayıs ayı ihracatının Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklandığı hatırlatılarak, ihracat rakamlarında Türkiye'nin ihracatının yüzde 15,8 artışla 12 milyar 472 milyon dolar olduğu, ihracatını en çok artıran ilin mayıs ayında da Sakarya olduğu belirtildi.

2017 yılının ilk 5 ayda ihracat artışının yaklaşık dörtte birini tek başına Sakarya'nın gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, Sakarya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 237, geçen aya göre yüzde 18,5 artışla 142 milyon 106 bin 97 dolar ile ülke ihracatının ciddi bir bölümünü gerçekleştirdiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Sakarya'nın ihracatçı iller arasında geçen yılın aynı dönemine göre üç basamak ilerleyerek çıktığı 7. sıradaki yerini koruduğuna işaret ederek, toplam 125 ülkeye 26 sektörde gerçekleştirilen ihracatın çoğunluğunu otomotiv endüstrisinin sırtladığını aktardı.



"Yerli otoya ev sahibi olmaya hazırız"

Kentin ihracattaki başarısından gururlandıklarını belirten Kösemusul, şöyle devam etti:

"Sakarya ihracat hedefleri doğrultusunda koşar adım ilerleyen güçlü ve hızlı bir bölge olarak dikkatleri yine üzerine çekti. Sakarya'mız Türkiye'nin lokomotif şehri olma yolunda hızla ilerliyor. İhracatımızı yükseltecek argümanlarımız her geçen gün artıyor. Otomotiv sektörü ihracatta sesimizi yükselten en önemli kalemiz. Sakarya, bu ay da otomotivdeki başarısı sonucunda yüzde 237’lik artışla ihracatını en çok artıran il oldu. Şehrimizin ihracat başarısında dikkat çeken bir nokta da 2017 yılının ilk 5 ayında Türkiye ihracat artışının yaklaşık dörtte birini tek başına Sakarya’mızın karşılamasıdır. Kısa bir sürede ihracatta 7. sıraya yükselişimiz de memnuniyet verici. Milli üretim ve otomotiv şehri Sakarya olarak bu sektördeki 100 yıllık tecrübemiz ve çalışmalarımızla yerli otoya ev sahibi olmaya hazırız."

Kösemusul, hedeflerinin büyük olduğunu, çıktıkları bu uzun yolda hiç yılmadan gayret eden güçlü bir iş dünyasına sahip olduklarını kaydederek, "İş dünyamıza yüklendiği bu önemli sorumluluk için destek oluyor, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Biz otomotiv şehri Sakarya olurken ihracatın da yıldızı olmaya adayız. İhracatımızda emeği geçen kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Başarılarımız daim olsun." değerlendirmesini yaptı.