İngiltere dil okulları

İngilizcenizi geliştirmek ve iş hayatında her zaman bir fark önde olmak için yüksek seviyede dil eğitimi almalı ve kendinizi her zaman daha ileri dereceye çıkarmalısınız. İngiltere dil okulu ile yazma, anlama, okuma ve konuşma becerilerinizi geliştirecek ve eğitim ile birlikte iş hayatınızda da sizlere iyi bir referans olacak eğitim sistemi içinde yer alacaksınız. İngilizceyi, İngiltere’de İngiliz dilinin kalbinde öğrenecek ve o ülkenin kültürü ile birlikte kendinizi de geliştireceksiniz. İngiltere’de bulunan dil okulları British Council ile English UK tarafından da denetlendiği için belirli standartlara uygun olan okullarda İngilizce öğrenecek ve kendinizi geliştireceksiniz.İngiltere’de dil eğitiminde ilk olarak 15 saatlik bir programa dahil olmanız gerekir.ile sizler kendinizi her zaman bir üst kademeye taşıyacaksınız. En az 3kişilik ve en fazla 20 kişilik sınıflarda eğitim alırsınız ya da dilerseniz birebir ders programına dahil olursunuz. Yoğun, genel, iş İngilizce programı, 30 yaş üstü yetişkinlere için programlar ve Junior programlardan birini tercih ederek, İngilizce düzeyinizi geliştirirsiniz. İngiltere’de eğitim almaya başladığınız zaman kalacak yer konusunda da herhangi bir sıkıntıya girmezsiniz. Güvenilir ve hoşgörülü ailelerin yanında kalacağınız gibi aile dışında apartman ya da hostel seçeneklerini de tercih edebilirsiniz.Yabancı bir dili öğrenmenin en iyi yöntemi, öğreneceğiniz dilin anadil olarak konuşulduğu ülkeye gitmeniz ve oranın kültürü ile birlikte o dilin inceliklerini de öğrenmenizdir. İngilizce eğitimi alırken belirli aktivitelere katılarak sosyal çevrenizi geliştirir ve birey olarak yalnız yaşamanın farkına varırsınız. Kendi başınıza bir hayatı tanımadığınız bir ülkede yaşamanın size birçok avantajı da olur. İş hayatında daha hızlı karar alır ve uygularsınız. Çevreniz ile olan diyaloglarınız gelişeceği için iş ortamında grup çalışmalarında da başarılı olursunuz. İngiltere resmi dil olarak İngiltere’de konuşulur ve İngiltere’de İngilizce dilini sade ve anlaşılır biçimde öğrenirsiniz.Yurt dışında İngilizce dil eğitimi aldığınız zaman akademik olarak kazançlı çıkacağınız gibi kişisel gelişiminize de birçok katkısı bulunacak bir çevre içinde olacaksınız. Çevre edineceğiniz gibi sizlere yol gösterecek insanlarla tanışacak ve farklı kültürleri yakından tanıyacaksınız. Aileden daha önce uzakta yaşamadıysanız kendinize olan özgüveniniz artacağı gibi kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı da öğreneceksiniz. Yurtdışında geçirdiğiniz süre boyunca o dilin inceliklerini çok iyi şekilde öğrenecek ve dil becerilerini konuşma yeteneğiniz de gelişecek. Kültürel, sosyal ve politik yapılar hakkında da bilgi sahibi olacağınız için iş hayatında her zaman farkınızı göstereceksiniz.ICES YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI VE HİZMETLERİ ile kaliteli danışmanlık hizmeti alacak ve eğitim süreniz boyunca sizler danışmanlık hizmetinden faydalanacaksınız. Aile şirketi içinde kendinizi de ailenin bir parçası görecek ve ihtiyaçlarınız analiz edilerek sizlerin en doğru hizmeti almanız sağlanacak.ile birebir danışmanlık hizmeti alırsınız.Danışmanlık hizmeti ile sizler, yurtdışı planlarınızın doğru şekilde yapılandırır, doğru tavsiyeler alırsınız. Beklentileriniz ve gereksinmeleriniz tespit edilir, koordine edilerek sizlere koç’luk yapılır. Alacağınız programda konaklama bilgileriniz, sigorta ve vize işlemleriniz Ices yurtdışı eğitim danışmanlığı hizmetine aittir. Sizler, yurtdışına çıkmadan önce ve orada kaldığınız süre boyunca sizlere oryantasyon verilir. Uzun vadeli eğitim almayı seçerseniz yüzde otuzlara varan indirimlerden de faydalanmak imkanına sahip olursunuz. Dil eğitimi süresi boyunca danışmanlık hizmetlerinden faydalanır ve her konuda sizlere destek sunulur.