Türkiye İş Bankası, ülkenin e-ihracat hacmini büyütmek amacıyla lojistik sektörü firmalarından DHL Express ve e-ticaret altyapı çözümleri sunan IdeaSoft ile iş birliğine imza attı

Türkiye İş Bankası, ülkenin e-ihracat hacmini büyütmek ve Türk firmalarının yurt dışına açılmasına destek olmak amacıyla lojistik sektörü firmalarından DHL Express ve e-ticaret altyapı çözümleri sunan IdeaSoft ile işbirliğine imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre e-ticarete özel ödeme çözümleriyle üye iş yerlerinin yurt dışından tahsilat yapmasını kolaylaştıran İş Bankası, lojistik firması DHL Express ve e-ticaret altyapı çözümleri sunan IdeaSoft firması ile iş birliğine gitti.

Ürünlerini e-ticaret yoluyla yurt dışına satmak isteyen üye iş yerleri bu işbirliği kapsamında; İş Bankası Sanal POS hizmetini, DHL Express'in katma değerli gönderim çözümlerini ve IdeaSoft'un yurt dışına satış yapan firmalar için özel olarak geliştirdiği Shopio paketini indirimli fiyatlarla kullanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, kolaylaştırılan dış ticaret mevzuatı sayesinde, kargo operatörleri tarafından 150 kilogram ve 7 bin 500 avro limite kadar yurt dışına yapılan mal gönderimlerinin, ulaşım operatörlerince düzenlenen Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) sayesinde kolayca gerçekleştirilebildiğini bildirdi.

Yurt dışı kartların kabulündeki lider pozisyonları ve bankanın kurulduğu ilk günden beri ülke ekonomisine katkı sağlama misyonunun bir sonucu olarak, 2016 yılı ekim ayında 13 farklı alternatif ödeme yöntemini üye iş yerlerinin hizmetine sunduklarını anımsatan Sezen, "Bu sayede, İş Bankası'ndan sanal POS hizmeti alan bir üye iş yeri, uluslararası kart sistemleri Visa, MasterCard, Amex ve UnionPay'in yanı sıra 31 ülkede kullanılan 13 farklı yerel ödeme yöntemini tek bir entegrasyonla kullanabilir hale geldi." ifadelerini kullandı.

Sezen, şimdi ise yurt dışına e-ihracat kapsamında mal göndermek isteyen üye iş yerlerinin yazılım altyapısı, lojistik ve ödeme sistemleri alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak bir çözümü hayata geçirdiklerini dile getirdi.

DHL ve IdeaSoft ile başlattıkları sektörde bir ilk olan bu işbirliği sayesinde hâli hazırda ihracat yapan ve ürünlerini yurt dışına satmak isteyen işletmelere, internette e-ticaret alt yapısını oluşturma, uluslararası ödeme çözümlerini entegre etme ve sipariş sonrası lojistik faaliyetleri için tam kapsamlı, basit ve uygun bir çözüm sunduklarına işaret eden Sezen, şunları kaydetti:

"Bu yeni hizmet sayesinde, yerli firmalar satışlarını geleneksel mecralardan dijital platformlara taşıyacak ve yurt dışında yeni pazarlara ulaşma imkanı yakalayacak. Sunduğumuz yeni e-ihracat paketinin yerli üretimin yurt dışına erişimini kolaylaştıracağına ve ülkemizin ihracat hacimlerine olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz. İş Bankası e-ihracat paketinden faydalanmak isteyen firmaları şubelerimize bekliyoruz."



"E-ticaret şirketleri için fark yaratmak önemli"

DHL Express Türkiye Genel Müdürü Claus Lassen ise küresel e-ticaretin, perakende alanında en hızlı büyüme fırsatlarından birini sunduğunu bildirdi.

Kısa süre önce yayınlanan küresel bir DHL araştırmasına göre uluslararası e-ticaretin, 2020 yılına kadar yurt içi e-ticarete oranla iki kat hızlı büyümesinin beklendiğini aktaran Lassen, "DHL Express Türkiye olarak, Türkiye'nin bu büyüyen iş alanında önemli aktörlerden biri olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Lassen, bundan dolayı ülkedeki e-ticaret girişimcilerine en iyi ve uçtan-uca hizmeti sunmak üzere, İş Bankası ve IdeaSoft ile güçlerini birleştirdiklerini vurgulayarak, şu görüşlerini de paylaştı:

"E-ticaret şirketlerine özel gönderi seçeneklerimiz, küresel e-ticaret deneyimimiz, gümrük süreçlerindeki uzmanlığımız ve hızlı çözümlerimiz ile 220 ülkedeki güçlü küresel ağımızla tüm e-ticaret firmalarının hizmetindeyiz. E-ticaret şirketleri için fark yaratmak önemli. Premium gönderi seçenekleri sunmak bunun en etkili ve rekabet avantajı yaratan yollarından biri. Önümüzdeki dönemde de ortaklarımızla birlikte, e-ticaret yoluyla uluslararası pazarlara açılmak isteyen tüm e-ticaret şirketlerinin ihracat süreçlerini yurt içinde iş yapmak kadar kolay bir hale getirmek için çalışmayı sürdüreceğiz."

IdeaSoft Yönetim Kurulu Başkanı Seyhun Özkara da Türkiye'de yıllardır binlerce işletmeye ürünlerini yurt içi ve yurt dışına internetten satabilmeleri için e-ticaret altyapıları sağladıklarını, bu süreçte yurt dışına satış yapan müşterilerinin birçoğunun iç pazardan daha iyi hacimlere ulaştığını gözlemlediklerini ifade etti.



Özkara, konuyla ilgili şu ifadeleri de kullandı:

"Ancak, birçok işletmenin de gönderim ve ödeme süreçlerini nasıl yöneteceğini bilmemesi nedeniyle, yurt dışına açılmaktan çekindiğini ve e-ihracata adım atamadığını biliyoruz. Bu işbirliği ile ürünlerini yurt dışına satmak isteyen binlerce işletmenin ödeme yöntemi problemini ve lojistik konusundaki ihtiyaçlarını çözmüş bulunuyoruz. İş Bankası, DHL ve IdeaSoft işbirliği sayesinde birçok yerel işletmenin yurt dışına açılmasını, yeni satış kanalları oluşturmasını ve ülke ekonomisine katma değer sağlamasını hedefliyoruz."