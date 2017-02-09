İş Bankası'ndan ihtiyaç kredisi kampanyası yüzde 1,16'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi kullandırıyor

Türkiye İş Bankası yüzde 1,16'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi kullandırıyor.



Banka açıklamasına göre, İş Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında müşterilerinin tüm ihtiyaçları için kredi sunmaya devam ediyor.



İş Bankası müşterileri, 28 Şubat'a kadar devam edecek kampanya ile bireysel nitelikli tüm ihtiyaçları için yüzde 1,16'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi kullanabiliyor.