Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması
Çanakkale'de deprem
Çanakkale'de deprem
Merkez Bankası'ndan flaş açıklama
Merkez Bankası'ndan flaş açıklama
Fransa'da patlama
Fransa'da patlama

İş Bankası'ndan ihtiyaç kredisi kampanyası

İş Bankası'ndan ihtiyaç kredisi kampanyası yüzde 1,16'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi kullandırıyor

İş Bankası'ndan ihtiyaç kredisi kampanyası

Türkiye İş Bankası yüzde 1,16'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi kullandırıyor.

Banka açıklamasına göre, İş Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında müşterilerinin tüm ihtiyaçları için kredi sunmaya devam ediyor.

İş Bankası müşterileri, 28 Şubat'a kadar devam edecek kampanya ile bireysel nitelikli tüm ihtiyaçları için yüzde 1,16'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi kullanabiliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kredi #kampanya #iş bankası
banner863
Önceki Haber
İzmit Körfezi'ndeki akaryakıt sızıntısı
Sonraki Haber
Tomografi çekilirken öldü! İşte sebebi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.