İş dünyası temsilcilerinden istihdam seferberliğine tam destek

"İstihdamla ilgili bir sürü destek var. Bu avantajları üyelerimize anlatmak suretiyle onları, istihdamlarını artırmaları konusunda teşvik edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısına iş dünyası örgütlerinden büyük destek geldi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini Oda üyelerini yakın markaja alıp onların istihdamlarını artırmaları konusunda görevlendirdiğini söyledi.

İstihdamla ilgili pek çok destek bulunduğunu anlatan Özdebir, "Yeni işe alınanların belli bir süre sosyal güvenlik vergilerinin devlet tarafından karşılanması gibi... Bu avantajları üyelerimize anlatmak suretiyle onları, istihdamlarını artırmaları konusunda teşvik edeceğiz." dedi.

İstihdam artışının sağlanabileceğinin altını çizen Özdebir, "Ticaret Odası Başkanımız konuştu ve taahhüt verdi. 50 bin civarında bir rakamı hep birlikte gerçekleştirmeye çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız bu kampanyayı açıklarken, 2010 veya 2011 yılındaki bir şeyi hatırlattı. 'O zaman da böyle seferberlik ilan ettik, 1 milyon 100 istihdam artışı sağlandı.' dediler. Bu sefer daha dikkatli ve gayretli olacağımızı söylediler." ifadelerini kullandı.

İç piyasayı canlandırmak adına KDV ve ÖTV indirimleri gibi birçok tedbir alındığını hatırlatan Özdebir, birkaç hafta içinde bu tedbirlerin piyasadaki yansımalarının görüleceğini ve bunun bir sonucu olarak da istihdamın artacağını kaydetti.



ATO Başkanı Baran'dan üyelerine istihdam çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel sektör temsilcilerinin en az bir kişiye istihdam sağlamaları çağrısına destek verdi.

Türkiye'nin yaşadığı zor süreci kısa sürede atlatabilmesi ve ekonominin büyümesi için iş dünyasının da üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Baran, "Ülkemiz ekonomik bir terörle karşı karşıya. Türkiye üzerinde kirli oyunlar oynanıyor. Türkiye ekonomisinin en önemli aktörlerinden biri olan ATO olarak yaşadığımız zorlu sürecin bize yüklediği sorumlulukların ve görevlerin bilincindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak en az bir kişiye istihdam sağlamaları konusunda 155 bin üyemize çağrı yapıyorum." diye konuştu.

Baran, ATO'nun, tüm imkanları ile üyelerine destek olmak için seferber olduğunu, ekonomik cephede karşı karşıya kalınan taarruzlara karşı hep beraber, el ele vererek mücadele etmek gerektiğini sözlerine ekledi.