Edremit Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Diker: "İspanyol enginarının hasat dönemi, yerli enginara oranla 1 ay uzun sürüyor. Yerli türden en fazla 8 enginar alınırken, İspanyol enginarı en az 17 enginar veriyor"

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alternatif ürün olarak üretimine başlanılan ve yerli türlere göre en az 2 kat daha fazla verim alınan İspanyol enginarı, çiftçilerin yüzünü güldürdü.



Edremit Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Ali Yılmaz Diker, AA muhabirine, İspanyol enginarı tohumunun, yeni tarım uygulamaları kapsamında ülkeye getirildiğini söyledi.



İspanyol enginarının Edremit Körfezi'nde yeni denendiğini belirten Diker, "Bu ürünün özelliği diğer türlere göre daha verimli olması. Ayrıca iklim koşullarına yerli enginara göre daha iyi uyum sağladı. İspanyol enginarının hasat dönemi yerli enginara oranla 1 ay daha uzun sürüyor. Yerli türden en fazla 8 enginar alınırken, İspanyol enginarı en az 17 enginar veriyor. Hava şartlarına bağlı olarak 40-45 enginar alınabilir. Bu ürün kısa zamanda bölgede yaygınlaşacak gibi. Üretici için de yeni bir gelir kapısı diyebiliriz." ifadesini kullandı.



Üreticilerden Ali Bağcıoğlu da bölgede zeytinciliğin yaygın olduğunu, farklı bir ürün yetiştirmek için arazisinin bir kısmına İspanyol enginarı ektiğini söyledi.



Bağcıoğlu, "Arazimin 1 dönümlük kısmına 650 kök İspanyol enginarı diktim ve hasat zamanı tahmini 9 bin 500 enginar olacak. 2 yıldır İspanyol enginarı yetiştiriyorum. Enginar tarlamız, piyasadaki yerli Sakız enginarı ya da Bayrampaşa cinsi değil." diye konuştu.



Ürünün, 15-25 derece sıcaklıkta yetiştiğini belirten Bağcıoğlu, şöyle devam etti:



"İspanyol enginarıyla her kökten 17-40 arasında enginar hasadı yapıyorum. Yerli enginarlar da ise bir kökten en çok 7-8 enginar yetişiyor. Mevcut yerli enginarlarımızın en kalitelisi kısa sürede sezonu kapatıyor ancak temin ettiğim bu enginarın verimi uzun vadeli. Yerli enginarlardan farklı olarak bu enginarlar yapraklarıyla da tüketilmektedir. Bu yıl şimdiye kadar 650 kök fideden yaklaşık 6 bin 500 enginar kestim. Haziran ayının 15'ine kadar 3 bine yakın daha enginar keseceğim. Yani bu sezonki hasat yaklaşık 9 bin 500 enginar olacak."



Bağcıoğlu, enginarların tanesini 2,5 liradan semt pazarlarında sattığını söyledi.

