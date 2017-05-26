Ramazan ayı geldi çattı ancak İstanbul'daki pide fiyatı netleşmedi. İki farklı açıklama var. Türkiye Fırıncılar Federasyonu, 300 gram pide 2 lira olacak" dedi. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğiyse 350 gram pideye 1 lira 80 kuruş istedi. Tartışmaya Tüketiciler Birliği Başkanı Bülent Deniz de dahil oldu.

Tartışma Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun açıklamasıyla başladı. "Türkiye genelinde 300 gramlık pide 2 lira olacak" dedi.



Sonra da İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz konuştu. O da bir fiyat açıkladı.



Ancak fiyat yine netleşmedi. Yaklaşık 4 bin fırının bulunduğu İstanbul'da sadece 900'ü odaya bağlı. Yani açıklanan rakam 3 bin 200 fırını bağlamıyor..



Netleşmeyen fiyata ilişkin Ekmek Sanayi ve İşverenler Sendikasi 2. başkanı Çetin Keçeli'den de bir açıklama geldi.



Ulusal Kanal'ın sorularını yanıtlayan Keçeli, Odalar Birliği'ne tepki gösterdi.



Keçeli, "piyasa serbest pide 1,5 lira da olabilir 3 lira da" dedi.



Pide tartışmasına en son ise Tüketiciler Birliği Federasyonu dahil oldu.



Federasyon Başkanı Bülent Deniz, pidede taban değil, tavan fiyatının belirlenmesini istedi.



Tüketicileri de uyardı Bülent Deniz.." Ucuz ve sağlıklı olanı tercih edin" dedi.



Peki, vatandaş ne diyor?



Haber: Deniz Adalı

Kamera: Bülent Ünal

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