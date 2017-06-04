Mikroklima iklime sahip Bilecik'in merkez Deresakarı köyünde mayıs ayında hasadına başlanan ve üreticilerden açık artırmayla alınan kiraz, çoğunlukla ramazan ayında yoğun talebin geldiği İstanbul pazarlarına gönderiliyor.

Sakarya Irmağı havzasında bulunması dolayısıyla mikroklima iklime sahip Bilecik'in merkez Deresakarı köyünde mayıs ayında hasadına başlanan kiraz, ramazan ayının girmesinden bu yana yoğun talebin geldiği İstanbul'a günde 10-15 ton gönderiliyor.



Deresakarı köyünde yetiştirilen ve bugünlerde kalitesine göre 2 ila 10 lira arasında fiyatlardan üreticilerin açık artırmayla sattığı kiraz, çoğunlukla İstanbul olmak üzere bazı illerde tüketiliyor. Köy ekonomisinin büyük bölümünü oluşturan kiraz, kalitesi ve lezzetiyle özellikle ramazan ayında büyük ilgi görüyor.



Deresakarı Köyü Zirai Kalkınma Kooperatifi Başkanı İsmail Çam, AA muhabirine, köylülerin geçimini meyvecilik ve sebzecilikten sağladığını, köyde en fazla kiraz ile karpuz ve kavun ürettiklerini söyledi.



Çam, üreticilerin kalitesine güvendikleri kirazları, yoğun ilgi dolayısıyla açık artırmayla sattıklarını ifade ederek, ''Geçen yıl 5 bin ton kiraz üretildi, bu sezon inşallah 10 bin ton rekolteye ulaşmak istiyoruz. Beklentimiz, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kirazın gerçek fiyatında olması.'' dedi.



Köylünün erken saatte topladığı kirazları satışa hazır hale getirdiğini anlatan Çam, şöyle konuştu:



''Marmara Bölgesi olmak üzere farklı yerlerden alıcılar buraya gelerek, çiftçimizin topladığı kirazları açık artırmayla almaya çalışıyor. Bir bakıyorsun kirazımız açık artırmayla 5 ile 10 lira arasında, ertesi gün baktığımızda ise 2 ile 4 lira arasında satılıyor. Alıcılar tatlı bir rekabet içinde açık artırmaya katılıyor. En fazla parayı veren kirazı alıyor. Alıcı da satıcı da fiyatlardan memnun. Deresakarı kirazı altın gibi. Kirazımız kaliteli."



Özellikle ramazan ayında yoğun talebin geldiği İstanbul'a günde 10-15 ton ürün gönderdiklerini dile getiren Çam, "Bizim kirazlarımız İstanbul pazarlarında 10 ile 15 lira arasında alıcı buluyor. Birkaç ton da diğer illere gidiyor. Diğer illerde de 9 liraya varan fiyatlardan satılıyor." diye konuştu.