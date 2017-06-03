Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 176,99 lira, en düşük 96 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 9,06 azalarak 44 milyon 222 bin 596 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 176,99 lira, en düşük saat 07.00 ve 10.00'da 96 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 140,73 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 142,05 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 200,04 liradan, en düşük 96 liradan işlem gördü.