Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden olan İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde ağaçlar kiraz dolu. Geçen yıla göre yüzde 20 artış var. 2 liradan kirazını satan üretici ise emeğinin karşılığını alamamaktan şikayetçi.

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