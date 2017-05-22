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İzmir Kemalpaşa'da ağaçlar kiraz doldu!

Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden olan İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde ağaçlar kiraz dolu. Geçen yıla göre yüzde 20 artış var. 2 liradan kirazını satan üretici ise emeğinin karşılığını alamamaktan şikayetçi.

İzmir Kemalpaşa'da ağaçlar kiraz doldu!

Geçen yıl donun vurduğu dalları bu yıl kiraz bastı.

Kiraz hasatın yapıldığı İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde geçen yıla göre yüzde 20 artış oldu.

Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, ihracat ile ilgili bilgi verdi.

Kemalpaşalı üretici, hasat ettiği kirazı iç piyasaya ise 2 liradan satıyor.

2 Liradan alıcı bulan kiraz, market rafında 8 liradan başlayan fiyata satılıyor.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #türkiye #kiraz
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