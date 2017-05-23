Jeep, Renegade modeline özel bu ay geçerli olacak bahar kampanyası başlattı.

Jeep, Renegade modeline özel bu ay geçerli olacak bahar kampanyası başlattı.



Şirketten yapılan açıklamada, Tofaş çatısı altında temsil edilen Jeep'in dünya genelinde başarılı satış rakamlarına imza atan SUV modeli Renegade'de avantajlı fırsatlar sunduğu aktarıldı.



Kampanyanın bu ay boyunca geçerli olacağı kaydedilen açıklamada, Jeep müşterilerinin Renegade'e sıfır faizle, 30 bin TL'ye kadar 15 aya varan vadeli kredi avantajı ile sahip olabileceği belirtildi.