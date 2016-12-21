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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü 128,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 211,00 lira, Cumhuriyet altını 858,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre değişmeyerek 128,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 128,00 128,20 128,00 128,20 Cumhuriyet Ata Lira 843,00 858,00 843,00 858,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 116,50 120,50 116,50 120,50 Lira(Tam) Ziynet 824,00 841,00 824,00 841,00 Yarım Ziynet 412,00 421,00 412,00 421,00 Çeyrek Ziynet 206,00 211,00 206,00 211,00
 

Etiketler; #Cumhuriyet altını #24 ayar külçe altın
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