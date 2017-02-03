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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,50 azalışla 144,50 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 237,00 lira, Cumhuriyet altını 967,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,50 düşüşle 144,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,50 146,70 144,30 144,50 Cumhuriyet Ata Lira 966,00 981,00 952,00 967,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 133,80 137,80 131,80 135,80 Lira(Tam) Ziynet 947,00 962,00 933,00 948,00 Yarım Ziynet 471,00 481,00 464,00 474,00 Çeyrek Ziynet 235,00 240,00 232,00 237,00
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Cumhuriyet altını #24 ayar külçe altın
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