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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,62 artışla 145,40 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 239,00 lira, Cumhuriyet altını 973,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,62 yükselişle 145,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 144,30 144,50 145,20 145,40 Cumhuriyet Ata Lira 952,00 967,00 957,00 973,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 131,80 135,80 132,50 136,50 Lira(Tam) Ziynet 933,00 948,00 935,00 954,00 Yarım Ziynet 464,00 474,00 467,00 477,00 Çeyrek Ziynet 232,00 237,00 234,00 239,00


Kaynak: AA
Etiketler; #Cumhuriyet altını #24 ayar külçe altın
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