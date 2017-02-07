Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,44 artışla 147,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 242,00 lira, Cumhuriyet altını 987,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,44 yükselişle 147,50 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:



PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 145,20 145,40 147,30 147,50

Cumhuriyet Ata Lira 957,00 973,00 972,00 987,00 22

Ayar Bilezik(Gr.) 132,50 136,50 134,50 138,50 Lira(Tam)

Ziynet 935,00 954,00 953,00 968,00

Yarım Ziynet 467,00 477,00 474,00 484,00

Çeyrek Ziynet 234,00 239,00 237,00 242,00

