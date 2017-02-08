'Karadeniz'de balık kalmadı'

Karadeniz'de hamsinin az ve pahalı olması nedeniyle balık severler, bu yıl "hamsi tuzlama" yapamadı. Balıkçılar az miktarda yakaladıkları hamsileri 20 liraya satarken, yurttaşlar tezgahları izlemekle yetindi

Bu yıl bu görüntüler kaydedilmedi, Karadeniz'de.Balık esnafı ortalama her yıl 50-60 bidon hamsi tuzlama yapıyordu. Bu yıl bu sayı 2 bidona düştü.Bu yıl az miktarda olan hamsiyi esnaf tuzlamak yerine satmakla yetindi.Karadenizli yurttaşlarda tezgahları sadece izlemekle yetindi.Güney denizlerimizde ise balıkta bolluk yaşanıyor.Havaların ısınmasıyla birlikte Akdeniz'de artan balık miktarı, Mersin balık pazarındaki esnafı memnun etti.