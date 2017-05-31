Güney Kore şokta
Güney Kore şokta
Başsavcılıktan flaş Van Persie kararı
Başsavcılıktan flaş Van Persie kararı
Fransa Açık'ta şüpheli çanta alarmı
Fransa Açık'ta şüpheli çanta alarmı
Kandil ve Lice kırsalına hava harekatı! İşte o anlar
Kandil ve Lice kırsalına hava harekatı! İşte o anlar

Karmod zırhlı siperlik üretti

Karmod, güvenlik noktalarında kullanılmak üzere kurşun geçirmez zırhlı siperlik üretti

Karmod zırhlı siperlik üretti

Karmod, güvenlik noktalarında kullanılmak üzere kurşun geçirmez zırhlı siperlik üreterek satışa başladı.

Karmod’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket yüksek güvenlik gerektiren noktalarda görev alan personelin kullanımına özel zırhlı siperlik üreterek satışa sundu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Genel Müdürü Hakan Durmaz, şu an askeri güvenlik noktalarında kullanılmaya başlanan ürünün önemli ölçüde ihracatını hedeflediklerini aktardı.

Zırhlı kabin üretimi yaptıkları kurumların ihtiyaçları doğrultusunda zırhlı siperlik tasarlayarak üretim gerçekleştirdiklerini belirten Durmaz, şunları kaydetti:
"Prefabrik yapılarda sunduğumuz ürün çeşitliliğini savunma ve güvenlik gibi özel bir alanda da artırmak istiyoruz. Güvenlik noktalarındaki emniyeti üst düzeye yükseltmek amacıyla hazırladığımız yeni ürünü ülkemiz içinde kullanımıyla beraber önemli bir ihracat kalemi olarak da düşündük. Yurt dışında bulunan yirminin üzerinde bayi kanalımızda zırhlı siperliğin tanıtım ve satışını yapmayı planlıyoruz.

Ürünümüzün BR7 kurşun geçirmez koruma seviyesi testleri başarıyla gerçekleştirildi. Tamamen kendi Ar-Ge'mizde tasarlayıp üretim yaptığımız siperlik şu an askeri güvenlik noktalarında kullanılmaya başlandı. Teknik ifadeyle BR7 koruma seviyeli muharebe siperlik aracı olarak isimlendirilen ürün üçlü ve birbirinden bağımsız hareket edebilen tekerlekli koruma kalkanlarına sahip. Kalkanlar 120 ila 180 derece farklı açılarda kullanılabiliyor. Her kalkanda sürgülü atış mazgalına sapip 85 mm kalınlıkta balistik camlar yer alıyor."


Kaynak: AA
Etiketler; #Karmod Genel Müdürü Hakan Durmaz #Karmod
banner863
Önceki Haber
Bandırma'da batan gemideki malzemeler çıkartılıyor
Sonraki Haber
Sinop'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.