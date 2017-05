Karmod, güvenlik noktalarında kullanılmak üzere kurşun geçirmez zırhlı siperlik üretti

Karmod, güvenlik noktalarında kullanılmak üzere kurşun geçirmez zırhlı siperlik üreterek satışa başladı.



Karmod’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket yüksek güvenlik gerektiren noktalarda görev alan personelin kullanımına özel zırhlı siperlik üreterek satışa sundu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Genel Müdürü Hakan Durmaz, şu an askeri güvenlik noktalarında kullanılmaya başlanan ürünün önemli ölçüde ihracatını hedeflediklerini aktardı.



Zırhlı kabin üretimi yaptıkları kurumların ihtiyaçları doğrultusunda zırhlı siperlik tasarlayarak üretim gerçekleştirdiklerini belirten Durmaz, şunları kaydetti:

"Prefabrik yapılarda sunduğumuz ürün çeşitliliğini savunma ve güvenlik gibi özel bir alanda da artırmak istiyoruz. Güvenlik noktalarındaki emniyeti üst düzeye yükseltmek amacıyla hazırladığımız yeni ürünü ülkemiz içinde kullanımıyla beraber önemli bir ihracat kalemi olarak da düşündük. Yurt dışında bulunan yirminin üzerinde bayi kanalımızda zırhlı siperliğin tanıtım ve satışını yapmayı planlıyoruz.



Ürünümüzün BR7 kurşun geçirmez koruma seviyesi testleri başarıyla gerçekleştirildi. Tamamen kendi Ar-Ge'mizde tasarlayıp üretim yaptığımız siperlik şu an askeri güvenlik noktalarında kullanılmaya başlandı. Teknik ifadeyle BR7 koruma seviyeli muharebe siperlik aracı olarak isimlendirilen ürün üçlü ve birbirinden bağımsız hareket edebilen tekerlekli koruma kalkanlarına sahip. Kalkanlar 120 ila 180 derece farklı açılarda kullanılabiliyor. Her kalkanda sürgülü atış mazgalına sapip 85 mm kalınlıkta balistik camlar yer alıyor."