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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ashmore Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,015302 -0,13 ING Portföy Kısa Vadeli Borç. Araç. F. 0,268830 -0,03 TEB Portföy İkinci Orta Vadeli Kamu Borç. Arç. F. 0,303788 -0,03 Global Md Portföy Kısa Vadeli Borç. Araçları Fonu 0,057262 -0,01 Global Md Portföy Orta Vadeli Borç. Araçları Fonu 0,027634 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy Hisse Senedi Fonu 1,029857 -0,08 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ashmore Portföy Değişken Fon 0,013068 -0,67 Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon 0,010097 -0,65 İş Portföy Değişken Fon 50,645455 -0,07 Garanti Portföy Üçüncü Değişken Fon 1,140983 -0,06 Finans Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. F. 0,018108 -0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,018342 -0,30 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,031771 -0,30 Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu 1,094499 0,00 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 11,939237 -1,70 Finans Portföy Altın BYF 11,752635 -0,67 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 120,596856 -0,60 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,011731 -0,32 TEB Portföy Altın Fonu 0,033357 -0,32 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Etiketler; #Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları #Fon piyasası
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