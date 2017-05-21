Katılım bankalarının net karı ocak-mart döneminde 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 371,4 artarak yaklaşık 330 milyon liraya, aktif büyüklüğü de yüzde 12,3 yükselişle 136,3 milyar liraya çıktı.

Katılım bankalarının net karı bu yılın ilk çeyreğinde 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 371,4 artarak yaklaşık 330 milyon liraya, aktif büyüklüğü de yüzde 12,3 yükselişle 136,3 milyar liraya ulaştı.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankaları Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım'ın konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü bu yılın mart sonu itibarıyla 136 milyar 308 milyon lira oldu. Söz konusu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,3'lük artışa işaret etti.



Katılım bankalarının ilk çeyrek net dönem karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 371,4 artarak 329 milyon 613 bin liraya ulaştı. Sektörün net karı 2016 yılı ilk çeyrekte 70 milyon lira, 2015 yılı ilk çeyrekte 222 milyon lira ve 2014 yılı ilk çeyrekte 270 milyon lira düzeyinde gerçekleşmişti.



Mart sonu itibarıyla katılım bankalarının öz kaynakları 2016'nın aynı dönemine yüzde 11,1 artarak 11 milyar 816 milyon lirayı aştı.



En fazla net karı Kuveyt Türk elde etti



Katılım bankaları içinde ilk çeyrekte en fazla net karı 152 milyon 244 bin TL ile Kuveyt Türk elde etti. Net karda Kuveyt Türk'ü 91 milyon 400 bin TL ile Türkiye Finans Katılım Bankası, 35 milyon 793 bin TL ile Albaraka Türk, 25 milyon 120 bin TL ile Ziraat Katılım ve 25 milyon 56 bin TL ile Vakıf Katılım izledi.



"Katılım bankacılığı tekrar gücünü toplamaya başladı"



AA muhabirine konuşan Turkey Macro View Consulting Yönetici Direktörü Ferhat Yükseltürk, "Katılım bankacılığı, kamu bankalarının da dahil olmasıyla birlikte tekrar gücünü toplamaya başladı. Katılım bankaları Bank Asya'nın yol açtığı olumsuz hava sonrasında kamu bankalarının da etkisiyle hem büyüme hem karlılık tarafında konvansiyonel bankalara paralel performans göstermeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.