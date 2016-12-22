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Kayseri Ticaret Borsası

- Borsada birinci kalite sucuğun kilogramı ortalama 42,52 liradan, kapak pastırmanın kilogramı ise 70 liradan satıldı

Kayseri Ticaret Borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda birinci kalite sucuğun kilogramı ortalama 42,52 liradan, kapak pastırmanın kilogramı ise 70 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi Miktarı FiyatSucuk (evlik) kg34,65Sucuk (1.kalite) kg42,52Sucuk (2.kalite) kg 30,02Sucuk (kangal) kg40,70Kavurma kg49,50Pastırma (sırt) kg67,00Pastırma (dilimli) kg65,00Pastırma (kapak) kg70,00Pastırma (takım) kg54,29

Etiketler; #kayseri ticaret borsası
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