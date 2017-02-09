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“KDV'nin kaldırılmasıyla yabancının önü açılacak“

"Yabancıya konut satışında KDV'nin kaldırılmasıyla geçtiğimiz yıl 18 bin konut satın alan yabancının bu yıl çok daha fazla alış yapmasını bekliyoruz"

“KDV'nin kaldırılmasıyla yabancının önü açılacak“

Özyurtlar Şirketler Grubu Başkanı Tamer Özyurt, yabancıya konut satışında KDV'nin kaldırılmasına ilişkin, "Geçtiğimiz yıl 18 bin konut satın alan yabancının bu yıl çok daha fazla alış yapmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Özyurt, yaptığı yazılı açıklamada söz konusu düzenlemenin yabancı alıcının yüzünü güldüreceğini belirtti.

KDV'nin kaldırılmasının ardından yabancıya satışların artacağını düşündüklerini dile getiren Özyurt, şunları kaydetti:
"Bir süredir yabancıya satışta durgunluk yaşayan gayrimenkul sektörü bu haberle yeni bir canlılığa kavuşacak. Türkiye'de konut veya iş yeri satın almak isteyen yabancı artık KDV ödemeyeceği için Türkiye'deki yatırımlarını artırma yoluna gidecek. Bu durumda ülkeye döviz girdisi sağlanacak, hem Türk ekonomisi hem de gayrimenkul üreticilerinin önü açılmış olacak. Geçtiğimiz yıl 18 bin konut satın alan yabancının bu yıl çok daha fazla alış yapmasını bekliyoruz."


Kaynak: AA
Etiketler; #yabancı #Özyurtlar #Konut #kdv
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