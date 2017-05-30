Taşeron işçileri, kıdem tazminatının fona devredilmesi çalışmasının ayrıntılarının kamuoyu ile paylaşılmasını istedi. Gizli kapaklı çalışma yürütmenin kafalarda soru işareti bıraktığını söyleyen Ankara Taşeron İşçileri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Yücel Aydın, mağduriyetler giderilmek istenirken yeni mağduriyetlerin oluşabileceğini belirtti. Aydın, kıdem tazminatı düzenlemesinin işçi sendikaları ile ele alınması gerektiği görüşünde.

Bakanlar kurulunda gündeme geldi,



İşçiler cephe aldı. Tepkiler art arda geldi.



Türk-İş Konfederasyonu'nun ardından bir tepki de Ankara Taşeron İşçileri Derneği gösterdi.



Derneğin Yönetim Kurulu üyesi Yücel Aydın, Hükümetten kıdem tazminatının fona devredilmesi çalışmasının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaşılmasını istedi.



Hükümetin "Kıdem tazminatını alamayan mağdurlar için fon kuruyoruz" açıklamalarını değerlendiren Aydın, yeni çalışmayla ortaya daha başka mağduriyetlerin çıkabileceğine dikkat çekti.



İşçi sendikalarına da çağrı yaptı Ankara Taşeron İşçileri Derneği Kurucu Başkanı. "Kıdem düzenlemesine karşı ortak mücadele edelim" dedi.



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