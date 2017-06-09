Kıdem tazminatının fona çevrilmesine işçi de işveren de yaptığı açıklamalarla karşı çıkıyor. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da “İşçi de işveren de ‘Mevcut halden memnunuz’ diyorlarsa, biz kendimiz için çıkarmıyoruz. Dolayısıyla bütün kesimler mevcudun devamından yanaysa alırız, bir kıyıya koyarız. Ama şu anda öyle bir gündemimiz yok” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı çalışmalarıyla ilgili itirazları olan işçi ve işveren sendikalarına, itirazların sürmesi durumunda çalışmaların rafa kalkabileceği mesajı verdi. Hürriyet'te yer alan habere göre; önceliklerinin ise kıdem tazminatındaki haksızlıkları gidermek olduğunu belirten Müezzinoğlu, kıdem tazminatında mutfak çalışmasını bir süre daha sürdüreceklerini söyledi.



HALA MEMNUNUZ DİYORLARSA



Ekonomi muhabirleriyle önceki gün iftarda buluşan Müezzinoğlu, kıdem tazminatı konusunun önümüzdeki günlerde de gündemleri olacağını belirtti. Halen kıdem tazminatı alanların oranının yüzde 20’yi geçmediğini ifade eden Müezzinoğlu, “Bu kadar mağduriyetin olduğu bir tabloya bizim duyarsız kalmamız veya ‘Ben şundan hiç geri adım atmam’ diye bakmamızı çok doğru bulmuyorum” dedi. Çalışmaların olgunlaştırılmasından sonra tarafların tavırlarına bakacaklarını ifade eden Müezzinoğlu, “O zaman işçiler de işverenler de ‘Mevcut halden memnunuz’ diyorlarsa, biz kendimiz için çıkarmıyoruz. Dolayısıyla bütün kesimler mevcudun devamından yanaysa alırız, bir kıyıya koyarız, tekrar bir ihtiyaç olduğunda birileri getirmek istiyorsa getirir. Ama şu anda öyle bir gündemimiz yok” ifadelerini kullandı.



O KADAR UZMAN YOK



Az tehlikeli işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alma yükümlülüğünün 2020 yılına ertelenmesiyle ilgili olarak da konuşan Müezzinoğlu, bu durumun tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerine yoğunlaşma isteğinden doğduğunu söyledi. 1 milyonun üzerinde az tehlikeli işyeri bulunduğunu belirten Müezzinoğlu şöyle devam etti:



“Bu bir zaafiyet değil. Riskli alanlarımızı daha güçlü takip edebilmek için yaptığımız bir erteleme. Riskli alanımız, tehlikeli ve çok tehlikeli yerler. Bütün ilgimizi buralara yönlendirmemiz lazım. Kıraathane, market, bütün buralarda iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili sistematiği kurgulamak gerekiyor. Bu kadar hekim ve sertifikalı uzmanımız yok. Asgari 30 bin işyeri hekimine ihtiyacımız var. O yüzden erteleme yapıldı.”



SAĞLIKTA UYGULANMAYACAK



Müezzinoğlu, ebeveyn olan memurlara çocuk 6 yaşına gelene kadar verilecek olan yarı zamanlı çalışma düzenlemesi hakkında da bilgi verdi. Stratejik alanlarda bu iznin kullanılmayacağını ifade eden Müezzinoğlu, “Özellikle Sağlık Bakanlığı gibi 24 saat dönen ve stratejik alanları olan yerlerin ciddi zorlukları var. Mesela bir tane laboratuvar uzmanı var. Hekim anneye, yarı zamanlı çalışmayı verdiğinizde hastanenin laboratuvarı duruyor. Bu nedenle stratejik alanlarda istisnalar konuldu. Bakanlar Kurulu’nda, düzenleme o haliyle imzaya açıldı” dedi.



DİLEĞİMİZ BİR 41 YIL DAHA



İFTARA Müezzinoğlu’nun eşi Faize Müezzinoğlu da katıldı. Müezzinoğlu evliliğinden bahsederken, “Eşimle 41 yıllık evliyiz. Çok fazla birşey istemiyoruz. Bir 41 yıl daha istiyoruz” mesajı verdi. Eşiyle çocukluk arkadaşı olduklarını da anlatan Müezzinoğlu, “İstemek için 10 Temmuz’da dünür gidecektik. O gün Denktaş ve Ecevit’in açıklamalarıyla Kıbrıs harekatı başladı ve hava kararınca sokağa çıkma yasağı başladı. O gün gidemedik, ertesi gün akşam gidebildik” diye konuştu.