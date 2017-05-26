- Enerji ve Proses Otomasyon Sistemleri Türkiye Satış Müdürü Doğan: - "(Kiğı Hidroelektrik Tesisinde) 140 megavatlık kurulu güç ile yıllık 450 milyon kilovatsaat enerji üretilmesi hedefleniyor"

ANKARA (AA) - Bingöl’de kurulumu devam eden ve yılda 450 milyon kilovatsaat enerji üretecek Kiğı Hidroelektrik Santralinin bu yıl içinde devreye alınmasının hedeflendiği bildirildi.

Valmet şirketinden yapılan açıklamada, Bingöl’de kurulacak Devlet Su İşlerine ait Kiğı Hidroelektrik Santrali için ana ekipmanların bu yılın başında teslim edildiği, tesise ait geçici elektromekanik ekipman kabulünün barajın tamamlanması ve çalıştırılmaya başlanmasının ardından gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Proses Otomasyon Sistemleri Türkiye Satış Müdürü Yücel Doğan, tesisin kendi sınıfında Türkiye’nin dördüncü, tüm barajlar içinde ise sekizinci en yüksek barajı olma özelliğini taşıdığını kaydetti.

Doğan, açıklamasında, "Şu anda Kiğı Barajı ve hidroelektrik üretim tesisinin inşaasında birinci ve ikinci ünite rotorlar yüzde 75 seviyesine başarıyla indirildi. Üçüncü türbin grubunda ise yüzde 40 oranında iş devam ediyor. Burada 140 megavatlık kurulu güç ile yıllık 450 milyon kilovatsaat enerji üretilmesi hedefleniyor. Tesiste enerji üretiminin 2017 yılı içerisinde başlaması planlanıyor." ifadelerine yer verdi.

Valmet’in devam eden projeleri hakkında da bilgi veren Doğan, Valmet’in dağıtılmış otomasyon kontrol sistemi Valmet DNA ile birlikte tesis bilgi ve performans izleme sistemini tedarik ettiği Hamitabat Kombine Çevrim Güç Santrali projesinde ise ilk ateşlemenin başarıyla gerçekleştirildiğini ve projeyi bu yıl içinde tamamlamayı planladıklarını kaydetti.