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Kilosu 50 liradan satılan çilek el yakıyor

Ordu'da, toplaması oldukça zahmetli olan "organik dağ çileği" pazarda kilogramı 50 liradan satışa sunuluyor.

Kilosu 50 liradan satılan çilek el yakıyor

Ordu'da organik dağ çileği pazarlarda kilogramı 50 liradan satılıyor.

Doğada ve fındık bahçelerinde kendiliğinden yetişen, kokusuyla olduğu kadar lezzetiyle de insanı cezbeden "organik dağ çileği", halk pazarındaki tezgahları süslemeye devam ediyor.

Kentte yaz aylarıyla birlikte fındık bahçelerinde vatandaşlar tarafından büyük bir özveri ve zahmetle toplanan organik dağ çileği, kilogramı 50 liradan satılmasına rağmen yoğun talep görüyor.

Sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinen organik dağ çileği, genellikle reçel, komposto ve marmelat yapımında kullanılıyor. 

"Günde ancak 1-2 kilo toplanabiliyor"

Altınordu ilçesindeki çarşamba pazarında çilek satan Emine Yıldız, 50 liradan kilosunu satışa sundukları çileğin toplanmasının çok zahmetli olduğunu söyledi.

Bir günde ancak 1-2 kilogram civarında çilek toplanabildiğini dile getiren Yıldız, "Birçok bahçede ot altlarında olan çilek el yardımıyla aranarak bulunuyor ancak bu çileğin taliplisi de çok. Bu aylarda toplanan çileği alanlar genellikle reçel yapımında kullanıyor." dedi.

Sağlık için çok faydalı

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özgür Enginyurt, dağ çileğinin A ve C vitamini içerdiğini belirterek, yüksek tansiyon ve kolesterolü düşürdüğünü de ifade etti.

Çileğin mesane yollarını temizlediğinin bilindiğini aktaran Enginyurt, "Çilek ayrıca susuzluğu giderir ve hazmı kolaylaştırdığı gibi böbrek taşlarının düşürülmesinde çok faydalıdır. İdrar söktürücü özelliği vardır ve romatizma hastalıklarına iyi gelir." dedi.


Kaynak: AA
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