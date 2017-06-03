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Kirazlı, kirazı terk ediyor

Adını ürettiği kaliteli kirazlardan alan Aydın’ın Kirazlı Mahallesi sakinleri, fiyatların gerilemesi, yüksek işçilik ve artan girdi masrafları yüzünden kiraz üretimden vazgeçmeye başladı. Üreticilerin çoğu artık kiraz yerine üzüm yetiştirecek.

Kirazlı, kirazı terk ediyor

Kiraz fiyatı geriledi... buna bir de yüksek işçilik ve girdi masrafları da eklenince üretici, çareyi üzüm yetiştirmekte buldu.

Aydın'ın Kirazlı Mahallesi adını yetiştirdiği kirazdan alıyor. Ancak üretici artık kirazı geçim kapısı olarak görmüyor. 

Kirazın getirisinin çok düşük olduğunu belirten üreticiler, kirazların çoğunu dalında bırakıyor.

Kirazı terk etmeye başlayan bölge üreticisi yeni ürün olarak üzüme yöneldi. 

Ayrıca Kuşadası’ndaki yazlık turizmi fırsata çevirip tarımsal üretimden vazgeçen üreticilerin sayısı da oldukça fazla.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #kiraz #aydın #mahalle #üzüm #Çare #yetiştirmek #ekim
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