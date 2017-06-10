"İş sözleşmelerinde yapılacak değişiklikle kıdem tazminatı hakkı tümüyle kaldırılmak isteniyor." Açıklama Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç’tan geldi. Koç, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin belirli süreye dönüştürülerek işçiye kıdem tazminatı ödenmemesinin planlandığını söyledi.

Çalışma hayatının en önemli konularından olan kıdem tazminatı tartışılmaya devam ediyor.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İşçi Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç kıdem tazminatının fona devrinin altında yatan gerçeği açıkladı.



Peki, iş sözleşmesinde yapılacak bu değişiklik neyi ifade ediyor.



Gaziantep’te konuşan Koç, işçi işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuğu zorunlu kılan tasarıyı da değerlendirdi.



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