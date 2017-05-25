Koç Holding tahmini 1.75 milyar TL`ye denk gelen 107 milyon adet hisse satışı için işlem başlatırken, Sabancı Ailesi, yaklaşık 100 milyon dolar değerinde Sabancı Holding hisse satışında bulundu.

Koç ailesinin borsa dışında yurt dışında yerleşik yatırımcılara satma kararı aldığı 107 milyon lira nominal değerli Koç Holding hissesinin satış fiyatı pay başına 15.87 lira olarak belirlendi. Fiyat dünkü kapanışın yüzde 6.8 altında yer alıyor.



Satışa konu olan söz konusu hisseler 1.7 milyar liraya tekabül ediyor. Açıklama KAP'ta yer aldı.



Koç ailesi üyeleri, Koç Holding sermayesinin yüzde 4.22'sine karşılık gelen 107 milyon lira nominal değerli hissenin yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı için Citigroup'a yetki verdiklerini bu sabah KAP'a açıkladı.



SABANCI'DAN DA BENZER KARAR



Koç'tan sonra Sabancı Ailesi de yaklaşık 100 milyon dolar değerinde Sabancı Holding hisse satışında bulundu. Açıklamayı Ünlü&Co yaptı.



Yapılan açıklamaya göre Sabancılar hisseleri Çarşamba günü kapanışa göre yüzde 4 iskontolu sattı. Satış 21 uluslararası kurumsal yatırımcıya yapıldı. Hisselere yatırımcılarından 1,8 katı talep geldi.



KOÇ HOLDİNG’DEN AÇIKLAMA GELDİ



Bu sabahki ilk açıklama Rahmi Koç imzasıyla yapıldı. Rahmi Koç tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, borsa dışında yapılacak satışın tamamlanması halinde Koç ailesinin Koç Holding'de sahip olduğu doğrudan payın yüzde 11.67, Koç ailesi ve aile üyeleri tarafından sahip olunan şirketlerin payının yüzde 64.76 olacağı ifade edildi. Koç Holding'in halka açıklık oranı ise yüzde 26.46'ya yükselecek.



KAP'a gönderilen Rahmi Koç imzalı açıklamada satışla ilgili şu detaylar verildi:



Satış fiyatı, hızlandırılmış talep toplama sürecinden sonra kamuya duyurulacak olup, satış işlemi borsa dışında gerçekleştirilecektir.



Paylarını satışa sunan ortaklar olarak, belli istisnalar hariç, sözleşme tarihinden itibaren kapanışı takip eden 180 gün süre ile başka Koç Holding A.S. payı satmama taahhüdü verilmiştir.



Sözleşme kapsamında şahsımın 35.500.000- TL nominal değerli (%1,40), Suna Kıraç’ın 35.500.000-TL (%1,40), M.Ömer Koç’un 12.000.000- TL (%0,47), Y. Ali Koç’un 12.000.000- TL (%0,47) ve Mustafa V. Koç varislerinin (Caroline N. Koç) 12.000.000-TL (%0,47) nominal değerli paylarının satışı için yetkilendirme yapılmış olup, satış gerçekleşirse şahsıma ait payların 76.785.000- TL (%3,03); Suna Kıraç’a ait payların 91.790.523- TL (%3,62), M.Ömer Koç’a ait payların 18.647.977- TL (%0,74), Y. Ali Koç'a ait payların 35.274.112 TL (%1,39) ve Mustafa V. Koç varislerine ait payların 73.521.417-TL nominal değerli (%2,90) olması beklenmektedir.



HİSSE SATIŞLARI SIRA DIŞI BİR DURUM DEĞİL



Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdür Eral Karayazıcı, Koç ve Sabancı ailelerinin hisse satışını yorumladı. Karayazıcı, "Koç ve Sabancı ailelerinin borsada hisse satışı yapması içinde güçlü mesajlar barındıran bir hamle. Ancak sıra dışı bir durum da değil. Dünyanın her ülkesinde hakim hissedarlar borsa yükseldiğinde bu tür kararlar alabiliyorlar. Türkiye’de de geçmiş yıllarda örnekleri var" dedi.



Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdür Karayazıcı, açıklamalarına şöyle devam etti: "Öncelikle alıcıların yabancı fonlar olması ve kısa bir sürede bu kadar talep oluşması sevindirici. Ancak salt alıcıya bakarak bu faktörü yorumlamaya kalkmak yanlış olur. Küresel iklim ve dünya ekonomisinin geleceğe dönük seyri hakkında yeterli bilgi donanıma sahip bu iki grubun hisse paylarını azaltması ve cari değerleri satış için uygun bulması dikkate alınması gereken bir nokta.



Ailelerin satışı daha çekici bir yatırım için kaynak yaratmakla ilgili olabileceği gibi borsanın tepe bölgede olduğu ve varlıklarının daha da değer kazanmayacağı öngörüsüne sahip olmaları ile de ilgili olabilir. Alıcılar ağırlıkla bu yatırım için borsada sahip oldukları diğer hisselerde satış yapmayı düşünüyorlarsa yakın vade adına bu BIST’i güçlü negatif etkiler. Ancak ben kaynağı var olan hisse pozisyonlarını eksilterek sağlayacaklarını sanmıyorum."



HİSSELER NASIL TEPKİ VERDİ?



Koç ailesinin borsa dışında yurt dışında yerleşik yatırımcılara 107 milyon lira nominal değerli Koç Holding hissesini satmasının ardından hisseler yüzde 6 civarı satıcılı seyrediyor. Koç Holding hisseleri ilk işlemlerde yüzde 4.23 düşüşle açılmasının ardından kayıplarını artırarak saat 1009 itibarıyla yüzde 5.93 düşüşle 16.01 TL'den işlem görüyor.



Sabancı Holding hisseleri ise yüzde 2.52 düşüşle 10,81 seviyesinden işlem gördü./Hürriyet