"(Taşınır malların rehni düzenlemesi) Şimdi hayata geçirdiğimiz bu düzenleme ile tezgahınızı da ham maddenizi ve ürettiğiniz malı teminat göstererek kredi alabileceksiniz. Özellikle KOBİ'lerin ve küçük işletmelerimizin önünü açabilmek için yaptık"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, taşınır malların rehni düzenlemesine ilişkin, "Şimdi hayata geçirdiğimiz bu düzenleme ile tezgahınızı da ham maddenizi ve ürettiğiniz malı teminat göstererek kredi alabileceksiniz. Özellikle KOBİ'lerin ve küçük işletmelerimizin önünü açabilmek için yaptık." dedi.

Tüfenkci, Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya Vergi Dairesi Başkanlığı ile SGK İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Konya Ekonomi Ödülleri töreninde, Türkiye'nin yaşanan tüm badirelere rağmen yoluna devam ettiğini söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yaşananların, başka ülkelerde gerçekleşmesi durumunda o ülkelerin bunun altından kalkamayacağını vurgulayan Tüfenkci, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, sizlerin desteği ve gayretiyle Allah'a hamdolsun bu badirenin de altından kalktık, kalkıyoruz. Şuna emin olun, ekonomimiz sağlam temellerde. Birileri sizin moralinizi bozmaya, motivasyonunuzu düşürmeye çalışabilir ama şundan emin olun; sizin yanınızda olan bir hükümet var. Yanınızda olan bir iktidar var." diye konuştu.

Tüfenkci, nisan ayında yapılması planlanan referandumun Türkiye'nin önünü görebilmesi için önemli olduğuna dikkati çekerek, buradan "evet" çıktığında ülkenin siyasi istikrarıyla koşar adımlarla dünya arenasında yerini alacağını bildirdi.



"Esas amacımız üretimi ve kapasiteyi artırmak"

Türkiye'nin dünya refah pastasından ne kadar çok pay alabilirse o kadar refah düzeyini artıracağını vurgulayan Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlave 1 milyon istihdam desteği veriyoruz. Buradaki amacımız işsizliği azaltmak ama esas amacımız üretimi ve kapasiteyi artırmak. Sadece üretimi artırmak yetmez, ürettiğinizi de satabilmelisiniz. Satamadığın mal senin değildir. O kadar teşvik ve tedbirler aldık ki bize yönelik talepleri zaten gerçekleştirmişiz. Yeni pazarlara girdiğinizde oradaki belgeler de danışmanlık hizmetleri de dahil olmak üzere bütün masraflarınızı hükümet karşılıyor. Bu noktada fuar destekleri de dahil olmak üzere biz karşılıyoruz. Bundan sonra yurt içi fuarlara katıldığınızda, yurt dışı fuarlar gibi değerlendirilerek yüzde yüz bu noktada da gayret gösteriliyor."

Tüfenkci, sicil affına yönelik, iş dünyasından bugüne kadar çok sayıda talep aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Sicil affını çıkardık. Bankaları bir kere daha uyarıyorum; burada yeniden bir yapılanmayı getirdik. Bu noktada bankalar sizin elinizi rahatlatmıyorsa, mevcut KHK ile 'yapılanmalardan dolayı bankalar zimmet suçu işlemiştir' maddesini kaldırdık, hafiflettik. Bu yapılandırmalarda biraz daha bankaların, müşterilerin lehine davranması lazım. Buradan kendilerini uyarıyorum; bu noktada cimri davrananların, 'hükümet çıkardı bize ne, bizim sicilde görünüyor' dememelerini istiyoruz. Bu yasayı kendileriyle istişare ederek çıkardık."

İş dünyasının finans ihtiyacını giderme noktasında birçok düzenleme yaptıklarını anımsatan Tüfenkci, kredi garanti fonunu hayata geçirdiklerini, 250 milyar liralık kredi garanti fonu ile teminat sistemi oluşturduklarını dile getirdi.



"Terörün her türlüsü ile mücadele..."

Tüfenkci, ihracatçı teminatının yüzde yüze çıktığını, 2017 yılına da çok daha umutlu baktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2016'da aldığımız teşviklerin ve tedbirlerin bir kısmı bu yıl içinde hayata geçiyor. Örneğin taşınır malların rehinini getirdik. Özellikle küçük işletmelerin finansmana erişim noktasında diğer büyük işletmere oranla daha fazla zorlandıklarını gördük. Dükkanını yeni kiralamış küçük işletme sahibi kredi için bankaya gidiyor, banka, 'bana gayrimenkul getir' diyor. Şimdi hayata geçirdiğimiz bu düzenleme ile tezgahınızı da ham maddenizi ve ürettiğiniz malı teminat göstererek kredi alabileceksiniz. Özellikle KOBİ'lerin ve küçük işletmelerimizin önünü açabilmek için yaptık. Çok yakın bir zamanda dövizin stabil hale geldiğini, döviz üzerinden insanlarımızın moralini düşürmeye çalışanlara karşı da almış olduğumuz tedbirlerle çok kısa zamanda oynaklığının geçtiğini ve dünya reel piyasa seviyesine indiğini görürsünüz. İşçimize, memurumuza, esnafımıza, iş dünyamıza ve kamu kurumlarımıza güveniyoruz. Terörün her türlüsü ile mücadele ederken ekonomi alanında da estirilmeye çalışılan terör rüzgarını sizlerin gayretiyle yeneceğiz."

Konuşmaların ardından, başarılı işletme sahiplerine ödülleri verildi.

Programa, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya'daki oda ve borsa başkanları ile çok sayıda iş adamı katıldı.