Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,963-1,111 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,963-1,111 liradan satıldı.



KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,963 1,111

Ekmeklik diğer buğday 0,931 1,001

Düşük vasıflı buğdaylar 0,895 1,071



ARPALAR

Yemlik arpalar 0,857 0,859



DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 0,788 0,801

BAKLİYAT

Fasulye 4,050 4,372