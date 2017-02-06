Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,963-1,111 liradan satıldı.
KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,963 1,111
Ekmeklik diğer buğday 0,931 1,001
Düşük vasıflı buğdaylar 0,895 1,071
ARPALAR
Yemlik arpalar 0,857 0,859
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,788 0,801
BAKLİYAT
Fasulye 4,050 4,372
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,963-1,111 liradan işlem gördü
Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,963-1,111 liradan satıldı.