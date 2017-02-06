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Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,963-1,111 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,963-1,111 liradan satıldı.

KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:


BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,963 1,111
Ekmeklik diğer buğday 0,931 1,001
Düşük vasıflı buğdaylar 0,895 1,071

ARPALAR
Yemlik arpalar 0,857 0,859

DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,788 0,801
BAKLİYAT
Fasulye 4,050 4,372


Kaynak: AA
Etiketler; #KTB #Konya Ticaret Borsası #buğday
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