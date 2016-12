KOSGEB kredi başvuruları nasıl yapılacak? İşte KOSGEB 50 bin TL faizsiz kredi detayları

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" programına yönelik başvuru kayıtları, 19 Aralık Pazartesi günü sabah 09.00`da başladı.

KOSGEB işletmeler için büyük fırsat sunuyor. KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği programına yönelik başvuru kayıtları bugün başladı.



İşletmelere sağlanacak 50 bin liralık kredi faiz desteğine çok yoğun var. Başvurular, 19-21 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılabilecek. Sistem 24 saat kayıt alabilecek ve kredi başvurusu sürecinde de yeni kayıt ve KOBİ bilgi güncellemesi yapılabilecek. Kredi onay sürecinde, başvuruya göre herhangi bir öncelik yok, tüm başvurular alındıktan sonra değerlendirme sürecine geçilecek



KOSGEB 50 bin TL faizsiz kredi başvurusu yapmak isteyen işletme sahipleri için süreç başladı. KOSGEB sistemine işletmeleri kayıtlı olan kişilerin başvurabileceği faizsiz kredi başvuru şartları açıklandı. Sisteme işletmeleri kayıtlı olamayan kişilerin KOSGEB veritabanına kayıt işlemleri ise devam ediyor.



İşte veritabanına kayıt işlemleri konusunda detaylı bilgiler ve 50 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları



Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" programına yönelik başvuru kayıtları, 19 Aralık Pazartesi günü sabah 09.00'da başlayacak.



KOSGEB'den yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak 2016'dan "Sıfır Faizli Kredi Destek" programı açıklandığı güne kadar veritabanına kayıtlı firma sayısı 56 bin 810 ve KOBİ bilgi beyannamesi güncelleyen firma sayısı 147 bin 710 iken, 10 Aralık'tan bugüne kadar veritabanına yeni kaydolan firma sayısı 105 bin 463 ve aynı dönemde KOBİ bilgi beyannamesini güncelleyen firma sayısının ise 178 bin 629'u bulduğu bildirildi.



Sadece son bir hafta içinde KOSGEB veritabanına kayıt yaptıran ve bilgi beyannamesini güncelleyen firma sayısındaki artışa dikkatin çekildiği açıklamada, sistemin aktif çalıştığı, ancak ciddi bir yoğunluk yaşandığı vurgulandı.



KOSGEB'in 15 bin KOBİ'ye sunulacak 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" için 19 Aralık Pazartesi günü saat 09.00 ile 21 Aralık Çarşamba günü saat 23.59 aralığında, "http://sifirfaiz.kosgeb.gov.tr" adresinden başvuru yapılabileceği belirtilen açıklamada, aynı anda on binlerce kayıt ve güncelleme yapılmasından dolayı sistemde gecikme yaşandığı da kaydedildi.



Kayıt ve güncelleme işlemlerinin, kredi başvuru tarihleri sürecinde de devam edeceğine işaret edilen açıklamada, kredi onaylanma sürecinde başvuru sırasına göre herhangi bir önceliğin söz konusu olmadığının altı çizildi.



BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK



KOSGEB karşılıksız 50 bin TL kredi imkanından yararlanmak için öncelik olarak KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırmak gerekmektedir. Daha sonra KOSGEB veri tabanına kayıt yaptıran vatandaşlar KOBİ giriş sayfasına giderek söz konusu işletme ile ilgili tüm alanları doldurarak sayfaların çıktısını alacaklardır. Bu çıktılar ile başvuru yapan vatandaş KOSGEB müdürlüklerine gerekli evrakları teslim edip başvuruyu gerçekleştirmiş olacaksınız.



BAŞVURU ŞARTLARI NASIL OLACAK?



KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Program kapsamında işletme başına sağlanacak kredi üst limitinin 50.000TL olacağını ve bankalar üzerinden kullandırılacak kredinin faiz oranının tamamının KOSGEB tarafından karşılanacağını belirterek, kredi vadesinin ise, ilk 12 (oniki) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde geri ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay şeklinde faizsiz olacağını açıkladı.



HANGİ BANKALARDAN ÇEKİLEBİLECEK?



Destek başvurularının ardından onay alınması halinde, aşağıda yer alan bankalardan talep edilen meblağlar alınabilecek. KOSGEB başvuruları onaylasa dahi, bankalar kredi verip vermeme ve onaylanan kredi miktarlarını değiştirme konusunda kendi inisiyatiflerini kullanma hakkında sahiptir. İşte programda yer alan bankalar;



Akbank T.A.Ş.



Denizbank A.Ş.



Garanti Bankası A.Ş.



İş Bankası A.Ş.



QNB Finansbank A.Ş.



Vakıflar Bankası T.A.O



Yapı Kredi Bankası A.Ş.



KGF (Kredi Garanti Fonu)



KOSGEB İŞLETME KAYDI NASIL YAPILIR?



KOSGEB'e henüz işletmesini kaydetmeyenler bu başvurudan yararlanamayacağı için öncelikle bu kayıtlarını oluşturmaları gerekmektedir. KOSGEB işletme kaydını tamamladıktan sonra sıfır faizli kredi başvurusu yapılabilecektir.



İşte KOSGEB kayıt işlemleri



www.kosgeb.gov.tr adresinden KOBİ Giriş bölümündeki "KOSGEB'e ilk Kayıt" linkine tıklamalısınız. Karşınıza gelen formu doldurarak, bundan sonraki bütün aşamalarda kullanacağınız İşletmenize ait KOSGEB E-KOBİ Kullanıcı Adı ve Şifresini alacaksınız.



Kullanıcı Adı ve Şifrenizi daha sonraki aşamalarda sorunla karşılaşmamak için unutmamanız önemlidir.



KOSGEB’e vereceğiniz beyanlardaki bilgilerin yanlış olmasından doğacak tüm hukuki ve mali sorumluluk işletmenize ait olacaktır.



İşletme Adınızı tam ünvanını büyük harfler ile yazınız.



İşletmenizin Statüsünü seçiniz.



Vergi Dairesini seçerken önce işletmenizin bulunduğu ili seçiniz.



İlinizde bulunan vergi dairelerinin geldiği listeden vergi dairenizi seçiniz.



Vergi numaranızı giriniz. Eğer şahıs işletmesi iseniz T.C. kimlik numaranızı giriniz.



Yetkili Kişi Adı Soyadı bölümünde soldaki haneye AD sağdaki haneye SOYADI yazınız. Yetkili kişi işletmeniz adına imza atmaya yetkili kişi olmasına dikkat ediniz.



SSK İşyeri Sicil No veya yoksa BAĞ-KUR numaranızı giriniz.



SSK iş yeri numaranızı 21 hane olacak şekilde giriniz. 23 haneli ise son iki haneyi girmeyiniz.

İşletmenizin kuruluş yılınız 4 haneli olacak şekilde giriniz.



İşletmenizin bulunduğu yeri seçiniz.



İşletmenizin ticari sicil numarasını giriniz. Esnafsanız esnaf sicil numaranızı giriniz.



Bağlı bulunduğunuz meslek kuruluşunu seçiniz.



Faaliyet kodunuzu seçmeniz gerekmektedir bunun için öncelikle Faaliyet kodunuzu seçmek için tıklayınız butonuna tıklayınız. Karşınıza madde 15 deki NACE Seçimi ekranı gelecektir.



Nace seçim ekranından İşletme türünüzü seçiniz. İmalatçı iseniz İmalatçı olarak çalışıyorum değilseniz İmalat dışı çalışıyorum seçiniz. Sonrasında altında gelen menüden NACE Üst Kodu’nu seçiniz.



NACE İkili Kodu menüsü dolacak ve bir alt kriter daha seçmenize izin verecektir.



Seçtiğiniz Nace İkili Kodu na göre ilgili faaliyetler aşağıda açılacak tabloya gelecektir. İlgili tablodan aşağıdaki şekilde de gözüktüğü gibi tik atarak işletmenizle ilgili faaliyet alanını seçiniz ve sonrasında NACE Seçim ekranının sağ alt köşesindeki butonuna tıklayınız. En az 1 ve en fazla 3 alanı seçebilirsiniz.



İşletmenize ait iletişim bilgilerini girmeniz gerekmektedir.



Yukarıda girdiğiniz bilgilere onay verme işlemini yapmanız gerekmektedir. Bunun için İşletme hakkında yukarıda yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederim. tikini işaretleyiniz.



Sistemin güvenliği için en son adımda kontrol bulunmaktadır. Kontrol bölümünde çıkan resimdeki rakamları aşağısındaki kutucuğa eksiksiz olarak giriniz.

Tüm adımları yaptıktan sonra butona tıklayıp kayıt işleminizi tamamlayınız. Eğer yukarıdaki bilgilerinizde sisteme aykırı bir giriş yaptı iseniz sistem sizi uyaracaktır. Çıkan uyarıları okuyarak değiştirmeniz gereken bilgileri değiştirip sonrasında tekrar butonuna tıklayınız .



DİKKAT: Bilgilerinizi kaydetme işlemi sonrasına sistem size bundan sonra irtibat kuracağınız ve işlemlerinizi yürüteceğiniz İlgili Birimi seçmenizi aşağıdaki şekildeki gibi isteyecektir. Menüden gelen birimler içerisinden size en yakın olanını seçiniz ve butonuna tıklayınız. Bu işlemi tamamlamanıza müteakip karşınıza gelecek ekrandaki KULLANICI ADI ve ŞİFRENİZİ NOT EDİNİZ ve KOBİ BEYANNAMESİ işlemlerinizi doldurmaya başlayınız.