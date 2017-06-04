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Kötü hava kiraz'ı vurdu

Denizli Honaz'da yetişen dünyaca ünlü Napolyon kirazını, hasadın başlamasına iki hafta kala rüzgâr, dolu ve yağmur vurdu. Avrupa'ya ihraç edilen kirazda rekolte yarı yarıya düştü. Bazı bahçelerde kayıp yüzde 80 civarında...

Kötü hava kiraz'ı vurdu

Kiraz'da altın yıllarını yaşayacaklardı ancak olmadı. 

Denizli'nin kiraz deposu olan Honaz'ı hasadın başlamasına iki hafta kala rüzgar, yağmur ve dolu vurdu. 

İlçede 10 bin dekar alanda yapılan Napolyon kirazı üretimi rekolte yarı yarıya düştü. 

Bazı bahçelerde zarar yüzde 80 civarında.

Üretici dertli. İhraç zamanı geldi ancak ihraç edecek ürün yok. 

İlçede her yıl yaklaşık 8-9 bin ton kiraz ihracatı yapılırken, bu yıl bu rakamın 4-5 bin tona düşmesi bekleniyor. 


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #denizli #honaz #napolyon kiraz #kira #rüzgar #dolu #yağmur
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