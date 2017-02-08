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Kuzey Dakota petrol boru hattına onay geliyor

ABD Ordusu Mühendislik Birimi (USACE), ülkede tartışmalara yol açan Kuzey Dakota petrol boru hattı projesinin tamamlanması için onay vereceğini açıkladı.

Kuzey Dakota petrol boru hattına onay geliyor

ABD Ordusu Müsteşar Yardımcısı Paul Cramer'dan yapılan yazılı açıklamada, USACE'nin en geç 24 saat içinde Kuzey Dakota petrol boru hattı projesinin inşasının önündeki engelleri kaldıracağı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, iki hafta önce, projenin tamamlanması için bir başkanlık emri imzalamıştı.

Yaklaşık 3 milyar 700 milyon dolar harcanarak 4 eyaletten geçmesi planlanan Kuzey Dakota petrol boru hattı, ABD'de protestoların hedefi olmuştu.

Projenin geçeceği bir kısım arazinin, 19. yüzyıldan kalma antlaşma nedeniyle Standing Rock Sioux adlı Kızılderili kabilesine ait olduğu ileri sürülürken, kabile, geçen ağustosta ABD hükümetine karşı dava açarak projeyi durdurmuş ancak ekim ayında federal temyiz mahkemesi söz konusu kararı iptal etmişti.

USACE, geçen aralık ayında, yeni rotanın belirlenmesi amacıyla Kuzey Dakota boru hattı projesinin durdurulmasına karar vermişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kuzey Dakota petrol boru hattı #ABD Ordusu Mühendislik Birimi (USACE)
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