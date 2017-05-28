L’Oreal Paris bünyesinde bulunan kozmetik şirketlerinden La Roche Posay, dünyanın en büyük şirketlerinden birinin devamı niteliğindedir. 1909 yılında kurulan Loreal Paris’ten sonra 1928 yılında ayrı bir marka olarak üretime geçenLa Roche Posay günümüzde çok geniş kapsamlı bir müşteri kapasitesine sahiptir.
Marka Felsefesi
La Roche Posay’inbenimsediği marka felsefesihassas ciltler için daha iyi bir yaşam sunmaktır. Bu felsefeyi tüm üretim ve satış politikalarında sürdürür.
Neden La Roche Posay?
Türkiye’de dermatologların en fazla reçeteli olarak önerdiği La Roche, ilaç endüstrisindeki katı kurallara göre üretilmekte, yalnızda eczanelerde satışa sunulmaktadır. Dünyada 25.000 dermatolog bu markayı öneriyor. Markanın 30 sene boyunca devam eden araştırmaları, ona olan güvenin artmasını sağlamış durumda. 25 patent, 6 yayın, birçok dermatolojik konuda uzmanlık gibi artılarla La Roche Posay, 6000 hasta üzerinde denenen tedaviler için de çözüm üretmektedir. Markanın tüm ürünleri doğal dengeye zarar vermemekte, hayvanlar üzerinde kullanılmamaktadır.
Kimler La Roche Posay Kullanmalı?
Cilt yapısı aşırı hassas olanlar, bebek ve çocuklar, kuru, karma ve yağlı cilt yapısı olanlar, günlük bakımına önem verenler, yaşlılık belirtilerinin en aza indirgenmesini isteyenler bu markayı kullanabilir.
Antioksidan Özellikler
Cilt hücreleri çevresel koşullar, genetik özellikler, iyi bakım yapmama gibi etkenlere bağlı olarak bünyesinde zararlı madde barındırmaktadır. Bu zararlı maddeler zaman içerisinde cilt genel görünümü için de problemlerin kaynağı olabilir. Oluşan zararlı maddelere karşı geliştirilen La Roche Posay, güçlü bir antioksidan içeriğe sahiptir. Ürün kullanımı sırasında antioksidan özellikler kendiliğinden etki gösterir ve bu zararlı maddeleri yok eder.
Termal Su İçeriği
Termal su geçmişten bugüne birçok cilt hastalığının giderilmesi için etkili olmuş, iyileştirici gücü keşfedildikten sonra dermakozmetik ürünlerde sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Termal su, bünyesinde doğal mineral barındırır. Bu mineraller, cilt hastalıkları ve diğer birçok hastalığın iyileşmesinde etkili olmaktadır. Zararlı hücrelerle savaşırken mineraller savunma yapan hücreleri daha da güçlendirir. La Roche Posay ürünlerinde de bu termal su etkisi bütün ürünlerin formüllerine dağıtılmıştır. Markanın bütün ürünlerinde dermatolojik destek aldığınızı hissedebilirsiniz.
Atopik Ciltler Hassasiyet
Atopik cilt hassasiyetiyle ilgili açıklama yapmadan önce kavram karmaşası olmaması bakımından atopi ve hassas cilt ayrımını yapmakta yarar var. Atopik ciltler alerjiye meyilli ciltlerdir, ama doğrudan alerjik cilt demek değildir. Diğer yandan hassas ciltler, kızarıklık, tahriş gibi durumları ifade eder. La Roche Posay, atopi olan ciltlerin savunmasını güçlendirir ve olası alerjik reaksiyon riskini en aza indirger. Doğru kullanımla beraber, ürünlerden kısa sürede belirgin şekilde geri dönüşüm sağlarsınız. La Roche Posay ürünleri selenyum içeriğine sahiptir.
Kalıcı Nemlilik
Çok sayıda dermatolojik hastalığın kökenindenem dengesinin kaybolması vardır. Nem, cildin sağlıklı bir yapı oluşturması, zararlı hücrelerle mücadele etmesi,olası hasarların daha kısa sürede iyileşmesi için olmazsa olmazdır. Ancak gün boyu hava değişimi, suyla, deterjan gibi temizleyicilerle temas, vs.durumları nem dengesinin kaybolmasına neden olacaktır. Bu nedenle güçlü bir nemlendiriciyle kalıcı nemliliğin sağlanması hedeflenir. La Roche Posay nemlendirici ürünleri, günde en çok 2 kere kullanıldığında uzun süre koruma sağlar.
Besin Dengesini Sağlama
La Roche Posay ürünleri cildin ihtiyacı olan besinleri sağlar. Hücreler, mineral ve benzeri maddeler sayesinde savunma gücü bulur. Besin dengesinin sağlanmadığı ciltler hastalıklar için daha uygun zemin yaratır. Markanın ürünlerinde içerikler bitkisel özler temel alınarak, deneylerden geçerekkullanıcılara sunulur.
Akne Karşıtı Bileşenler
Ciltteki gözenekler yağ, makyaj kalıntıları, bakım yapılmaması, kir, gibi nedenlerle tıkanır ve bir süre sonra dışarıya doğru çıkar. Genelde sivilce olarak bilinen akneler önlem alınmadığında kolayca dağılabilir ve kötü görüntü oluşturabilir. La Roche Posay, akne sorunu için deneylerlekanıtlanan formüllere sahiptir ve içeriğindeki tüm bileşenler sorunun kaynağını yok etmeye yöneliktir. Satın alınan ürün üzerindeki kullanım talimatına göre uygulandığında kısa sürede sorun çözülecektir.
Çocuk Cildi İçin Hassas Bakım
Temel çıkış felsefesiyle de paralel olarak La Roche Posay, hassas ciltler için en iyi çözüm getiren markadır. Bebek ve çocuk cildi için de bu açıdan en ekili ürünler sunar.Güneş koruyucular bebek ve çocukların uzun süre güneş altında zarar görmeden oynamalarını sağlar.
Renk Tonu Dengeleme
Güneş, yara izleri gibi nedenlerle ciltte renk tonu düzensizlikleri görülür. Ton farklılıklarına yönelik olarak en iyi çözüm geliştiren La Roche Posay, ilk kullanımdan itibaren en iyi sonucu almanızı sağlar.Pürüzsüz bir görünüm elde etmenize yardımcı olur.
La RochePosayve Sağlıklı Makyaj
Makyaj yaparken bunu en sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Ancak cilt zemini uygunluğu ve hangi ürünün nasıl bir cilt tipi için kullanıldığı kritik öneme sahiptir. La Roche Posay makyaj ürünlerini sağlıklı sonuçlar almak için güvenle kullanabilirsiniz.
Hangi Seriler Var?
Dermokozmetik markanın bünyesindeki dikkat çeken serilerden bazıları: Cıcaplast, Fizyolojik temizleyici serisi, Hydraphase, Kerıum, Anthelıos serilerini Hydreane, Iso-Urea, Effaclar şeklindedir.
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