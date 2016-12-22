M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,96 artarak 1 trilyon 437,1 milyar lira seviyesine çıktı.

0 0 0 0

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 16 Aralık ile biten haftada M3 para arzı yüzde 1,96 artışla 1 trilyon 437 milyar 105 milyon 612 bin liraya yükseldi. M3 para arzı geçen hafta 1 trilyon 409 milyar 417 milyon 313 bin lira seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde, vadesiz TL mevduatı bir önceki haftaya oranla yüzde 4,76 artışla 149 milyar 953 milyon 591 bin liraya, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı yüzde 6,30 yükselişle 106 milyar 386 milyon 2 bin liraya ulaştı.



Vadeli TL mevduatı geçen hafta yüzde 0,22 düşüşle 628 milyar 34 milyon 439 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 3,95 artışla 395 milyar 39 milyon 973 bin lira oldu.