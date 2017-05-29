Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi mükelleflerinin borçlarını kolaylıkla ödemeleri için 7020 sayılı yeniden yapılandırma kanunu getirdiklerini açıkladı. Kanunla, vergisini düzenli ödeyen mükelleflerin en fazla bir yıllık borçlarının uygun şartlarla ödemelerinin önünü açtıklarını söyleyen Ağbal, bir önceki yapılandırma kanunun ödeme süresinin de Çarşamba günü dolacağını duyurdu.

Vergi mükelleflerine yeni bir şans tanınıyor, eski borçlar yapılandırılıyor.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni çıkartılan 7020 sayılı yeniden yapılandırma ile mevcut 6736 sayılı yapılandırma kanunlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Vergi mükelleflerinin borçlarını kolaylıkla ödemeleri için 7020 sayılı yeniden yapılandırma kanunu getirdiklerini duyuran Ağbal, 5 yıla kadar taksitle borçların tahsil edilebileceğini söyledi.



Ağbal, kanunla ömrünü tamamlamış araçlar için de düzenleme yaptıklarını belirtti.



Maliye Bakanı, Gümrük vergisi, trafik, askerlik borçları gibi alacakları kapsayan ve daha önce çıkartılmış olan 6736 sayılı yapılandırma kanununa ilişkin de konuştu.



6 milyon yurttaşın bundan yararlandığını kaydeden Ağbal, borçluları uyardı, ödemelerin son gününün Çarşamba olduğunu hatırlattı.







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