Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi borcu yapılandırmasının son tarihi olan 31 Mayıs günü, 1 milyar lira yatırıldığını söyledi.

Malatya'ya gitmek üzere Elazığ'a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, havaalanında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Malatya ve Elazığ'a önemli yatırımlar yapıldığını belirten Bakan Ağbal, şöyle konuştu;



"Cazibe merkezi kapsamında yatırım yapacak firmaların başvurularını aldık. Elazığ, Malatya bu bölgede ekonomik, kalkınma açısından çok önem verdiğimiz bir bölgedir. Devlet, buraya çok ciddi yatırımlar yapıyor. Buraya cazibe merkezleri programıyla önemli bir teşvik paketi programını açıkladık. Bu güne kadar bununla ilgili yasal düzenlemeleri yaptık, Bakanlar Kurulu kararlarını çıkarttık, başvuruları aldık. Kalkınma Bakanlığı bu konuda esas uygulamayı yapan kuruluştur. Kalkınma Bankası da çalışmalarını hemen hemen tamamladı. Çok sayıda başvuru yapan şirketimiz var. Bu bizi son derece sevindiriyor. Bu ilgi ve alakayı gördüğümüz için son derece seviniyoruz. Çok farklı sektörlerde, çok farklı ölçeklerde yatırım talepleri var. Bunlarla ilgili olarak Ekonomi Koordinasyon Kurulu gerekli değerlendirmeleri süratle yapacak. Çok yakın bir zamanda inşallah ilk kazmayı vurmasını istediğimiz şirketlere bu desteği verdiğimizi açıklayacağız."



"YAPILANDIRMADA 2,5 MİLYAR LİRA TOPLANDI"



Bakan Ağbal, vergi borçlarının yapılandırmasında Mayıs ayında 2,5 milyar lira yatırıldığını anlatırken, yapılandırmada beklediklerinden daha fazla ödeme aldıklarını vurgularken şöyle dedi:



"Mayıs ayı içerisinde yoğun bir kampanya yürüttük. Bütün iletişim kanallarını kullandık, vatandaşlarımıza doğrudan ulaştık. Medyayı, sosyal medyayı kullandık. Ama yine vatandaşımız son güne bıraktı. Son gün ödemelerini yaptı. Mayıs ayında 2.5 milyar lira kaynak topladık. Bunun 1 milyar lirası son günde 31 Mayıs günü yatırıldı. Bütçemiz açısından bir gelir toplamış olduk. Devlet, vatandaşlarımıza büyük bir imkan sundu. Faizi düşürdük, cezaları almadık, 36 aya kadar taksit getirdik. Artık devlet daha ne yapsın? Bütün imkanları sunduktan sonra da vatandaşlarımızın buna karşılık vermesi gerekiyor. Bu karşılığı veren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ödeme gücü olduğu halde ısrarla bu ödemeyi yapmak istemeyenler varsa devlet bunlarla ilgili çalışmayı yapacak, bu kaynakları toplayacağız."



Bakan Ağbal, Elazığ'da yaptığı açıklamanın ardından karayoluyla Malatya'ya hareket etti.