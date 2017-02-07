Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan Varlık Fonu açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Varlık Fonu'na devirlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye Varlık Fonu'nunda (TVF) denetim olmayacağı eleştirilerinin haksız olduğunu söyleyen Bakan Ağbal, "Güvenilir, bağımsız denetim olacak" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Varlık Fonu'na devirlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Katıldığı bir televizyonda konuşan Bakan Ağbal, "Fon piyasada önemli bir aktör haline gelecek. Sermaye piyasasında oynaklıklar önlenecek" dedi.



Ağbal, "Varlık fonu daha da güçlenecek. Hazine ve fon Türkiye'nin, kimse merak etmesin" ifadelerini kullandı.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, CNN Türk'te gündemin en sıcak maddesi olan Varlık Fonu ile ilgili önemli açıklamalar yapıyor. İşte Ağbal'ın açıklamalarından satırbaşları:



"Varlık Fonu sayesinde milletimizin ekonomisine daha fazla güç katacak. Varlık fonu hiçbirşey yapmadan kenarda bekleyemez. Başka alacağımızı kararlarla daha da güçlenecek.ç Türkiye ekonomisine önemli katkılar olacak. Varlık Fonu tarafından daha etkin yürütülebilecek bütün varlıklar, gayrimenkuller de olabilir. Türkiye Varlık Fonu Uluslararası standartlara uygun olarak çalışacak bir kurum olacak. Türkiye Varlık Fonu gerek içerde gerek dışarda uluslararası piyasalara çıktığı zaman daha şeffaf olacak.



Bağımsız denetime tabi olması lazım. Onun için beraber bağımsız denetimi kurduk. Türkiye Varlık Fonu ve Varlık Yönetim şirketi bağımsız denetçiler tarafından denetlenecek. 3 denetim var, bağımsız denetim var, Başbakanlık ve uluslararası kuruluşlar tarafından yapılacak olan denetim ve meclis denetimi var. Her sene yıllık bağımsız denetim raporu meclise gidecek ve bu fonlar şirketler denetlenecek. Siyasi denetim, hukuk denetimi hepsi olacak. Kimsenin tereddütü olmasın.



Oluşturulan bu sinerji sayesinde, şirketlerin değerlerine değer katılacak. Türkiye Varlık Fonu Başbakanlığa bağlı. Uluslararası standartlarda denetlenecek ve şeffa olacak.



Her şirketin Genel Kurulu, Yönetim organları var. Türkiye Varlık Fonu'na devredilen şirketlerin yönetimine karışılmayacak. Herhangi bir müdahale söz konusu değil."



Türkiye Varlık Fonuy sermaye piyasalarına katkı sağlayacak. Bugüne nasıl hükümet sahip çıktıysa bundan sonra da sahip çıkacaktır. Bu varlıklar bu şirketler en iyi şekilde yönetildiyse, bundan sonra da müthiş bir sinerjiyle yönetilecektir. Çok temel bir kural var, Türkiye Varlık Fonu'na atanacak kişilerle ilgi atamalar tecrübeli kişiler oalcaktır. Bilgi deneyimleriyle tecrübeleriyle bunu kanıtlamışlardır.



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