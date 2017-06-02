Markafoni’nin kapanmasının sebebi olarak indirim odaklı hareket etmesi ve daha fazla çeşit sunan e-ticaret sitelerinin hızla büyümesi olarak gösteriliyor.

Giyim ve aksesuvar alanında yer alan e-ticaret sitesi Markafoni kapanıyor. 9 yıl önce yerli girişimciler tarafından kurulan daha sonra Afrikalı Naspers tarafından tamamı satın alınan şirket, 30 Haziran itibariyle operasyonlarına son vereceğini duyurdu. Markafoni’nin kapanması, e-ticaret sektöründeki trendlerin değiştiğini bir kez daha kanıtladı.



Davetiye ile üye olunabilen özel alışveriş (private shopping) modeliyle hizmet vermeye başlayan Markafoni, özellikle indirim ve fırsatlarıyla öne çıkıyordu. Söz konusu indirimler için ise ziyaretçilere daha az çeşit ve ürün adedi sunuluyordu. Bu da Türkiye’deki e-ticaret müşterilerine ilk başlarda cazip gelse de sonraki dönemlerde ürün çeşidinin öne çıktığı modeller göz doldurmaya başladı. Başka bir deyişle tüketiciler, yapılan indirimleri veya fırsatları değil, daha fazla ürün yelpazesi sunan e-ticaret sitelerine yönlendi. Bu da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de özel alışveriş sitesi konseptinin sona ermesinin sebebi oldu.



Hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberine göre, Markafoni’den önce özel alışveriş konseptinde yer alan birçok e-ticaret sitesi kapandı. Markafoni’nin en büyük rakibi olan ‘Limango’ bu örneklerin başında geliyor. Almanya’nın en büyük e-ticaret şirketlerinden OTTO Group, 2009 yılında Limango’yu açtı. 2013 yılını 6 milyondan fazla üyeyle kapatan Limango, 2015 Mart’ta veda etti. Özel alışveriş alanında yer alan diğer bir e-ticaret şirketi ise VIPDukkan.com’du. Aldığı yatırımlarla 2011 yılında hızlı bir giriş yapan şirket, 2013 Temmuz’da kapandı.



AMAZON DA KAPATTI



Bu iki örneğin yanı sıra akla gelen birçok kapanan özel alışveriş sitesi bulunuyor. Dünyadaki en büyük e-ticaret sitelerinden Amazon’da satın aldığı özel alışveriş sitesi BuyVip.com’u önceki gün itibariyle kapattı. Bu da özel alışveriş konsepti trendinin bittiğini gösteren diğer bir örnek oldu. Markafoni’nin kapanmasının diğer bir sebebi ise şirketin kontrolü olduğu ifade ediliyor. Afrika merkezli e-ticaret grubu Naspers’a bağlı MIH-Allegro, Markafoni’nin çoğunluk hissesini satın aldı. 2011 yılında gerçekleşen yüzde 71.2’lik hisse devrinde Markafoni’nin toplam değerlemesinin 200-210 milyon dolar olduğu ifade ediliyor. 71.2 hissesi MIH-Allegro tarafından satın alındı. Daha sonra ise 2014 yılında Naspers Grubu yeniden devreye girerek, Markafoni’nin tamamını satın aldı ve şirket Güney Afrikalı MIH Allegro BV bünyesine dahil oldu. İşte süreçten sonra Markafoni’nin kurucuları Sina Afra, Ahmet Emre Sarı ve Tolga Tatari Markafoni’den şirketten ayrıldı. Bu da Markafoni’nin büyük bir yara almasını sağlamıştı.



‘ÜZÜNTÜ DUYDUM’



MARKAFONI’nin operasyonlarını durdurmasından sonra girişimin kurucularından olan Sina Afra, 2011-2014 yılları arasında şirketin ciroda 4 kat büyüdüğünü belirterek, “Markafoni’nin kurucu ortakları olarak, 2014 yılında geri kalan hisselerimizin tamamını Naspers’a sattık ve şirketten tamamen ayrıldık. Dolayısıyla 2014’ten bu yana Markafoni ve yönetimiyle ilgili herhangi bir görevim, yetkim ve tasarrufum olmadı” dedi.



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