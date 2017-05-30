Hava sıcaklıklarının mart ayında beklentilerin altında seyretmesi nedeniyle konutlardaki doğalgaz tüketimi, geçen yılın aynı ayına göre 468 milyon metreküp artarak 1 milyar 873 milyon metreküpe yükseldi

Hava sıcaklıklarının mart ayında beklentilerin altında seyretmesi nedeniyle konutlarda doğalgaz tüketimi geçen yılın aynı ayına göre 468 milyon metreküp artarak, 1 milyar 873 milyon metreküpe çıktı.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, martta doğalgaz ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32 artarak 5 milyar 28 milyon metreküp oldu. İthalatın yüzde 79,3'ü boru hatlarından, yüzde 20,7'si de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatından karşılandı.

Martta toplam doğalgaz tüketimi ise yüzde 22 artarak 5 milyar 167 milyon metreküpe ulaştı. Tüketimin ithalattan fazla olduğu mart ayındaki 139 milyon metreküplük doğalgaz açığı depolama tesislerinden karşılandı.



Mart ayında hava sıcaklıklarında görülen düşüş nedeniyle konutlardaki doğalgaz tüketimi geçen yılın aynı ayına göre 468 milyon metreküp artarak 1 milyar 873 milyon metreküpe yükseldi. Konutları, 1 milyar 440 milyon metreküple elektrik santralleri ve 330 milyon metreküple organize sanayi bölgeleri izledi.

- Talep artışı Rus gazıyla karşılandı

Türkiye'nin martta en fazla doğalgaz ithal ettiği ülke Rusya oldu. Marttaki doğalgaz ithalatının yüzde 51'i (2 milyar 608 milyon metreküp) Rusya'dan yapıldı. Bu miktar geçen yıl martta 1 milyar 757 milyon metreküp seviyesindeydi.

Böylece, mart ayında artan talebi karşılamak için Rusya'dan 851 milyon metreküp daha fazla doğalgaz alındı.

Martta doğalgaz ithalatında Rusya'yı 878 milyon metreküple İran, 534 milyon metreküple Cezayir ve 500 milyon metreküple Azerbaycan izledi. Geriye kalan 508 milyon metreküplük doğalgaz ise Nijerya, Norveç ve ABD'den karşılandı.

Öte yandan Türkiye'nin doğalgaz ihraç ettiği tek ülke olan Yunanistan'a mart ayında doğalgaz gönderilmedi.

Doğalgaz tüketiminde ocak ayında 6,3 milyar metreküple aylık bazda tüm zamanların tüketim rekoru kırılmıştı.