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Mayısta ihracat yüzde 15,8 arttı

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, mayısta ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 12 milyar 472 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Mayısta ihracat yüzde 15,8 arttı
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Mayıs 2017'ye ilişkin ihracat verileri, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla Arçelik Çayırova Kampüsü'nde düzenlenen toplantıda açıklandı. 

Toplantının açılışında mayıs ayı verilerine ilişkin bilgi veren Zeybekci, TİM verilerine göre, ihracatın, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 artarak 12 milyar 472 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. 

Zeybekci, verilere göre, yılın ilk 5 ayında ihracatın yüzde 10 artışla 63 milyar 146 milyon dolar olduğunu belirterek, "12 aylık ihracatımız ise yüzde 5,2 yükselişle 146 milyar 958 milyon dolar, yani yaklaşık 147 milyar dolara ulaştı." dedi.
 

Kaynak: AA
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