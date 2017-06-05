Toplu sözleşmeye göre, yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alacak devlet memurları ve emeklilerinin gözü, ilk 5 aydaki enflasyonun yüzde 6,18 olarak gerçekleşmesinin ardından, haziran ayı rakamlarına çevrildi

Toplu sözleşmeye göre, yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alacak devlet memuru ve emeklilerinin gözü, ilk 5 aydaki enflasyonun yüzde 6,18 olarak gerçekleşmesinin ardından, enflasyon farkı için haziran ayı rakamlarına çevrildi.



Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, memur maaşlarına da baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yüzde 0,45 yükseldi, yılın ilk 5 ayındaki artış ise yüzde 6,18 oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 3'lük zam oranı aşılmış oldu. Maaşlara yansıyabilecek fark için gözler, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi.



Haziran ayında TÜFE sabit kalsa bile, devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, yüzde 3'ün üzerine yüzde 3,18 enflasyon farkı alacak. Bu ay fiyatlarda yüzde 3'den daha az düşüş olması halinde bile maaşlara enflasyon farkı yansıyacak.



Sonuç olarak ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ün üzerinde gelmesi durumunda devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını temmuz ayı içinde alacak.



Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı, 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Haziran ayı tüketici fiyat endeksinin, 2016 Aralık ayına göre 6 aylık değişim oranı yüzde 3'ü aşarsa memurlara enflasyon farkı ödenecek. Memurlar 2017'nin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam almıştı.



Memurlar, toplu sözleşme gereği yılın ikinci yarısı için ise yüzde 4 zam, Haziran-Aralık 2017 dönemi enflasyonun zam oranının üzerinde çıkması durumunda da fark alacak.