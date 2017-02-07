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Merkez Bankası bugün de bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı

TCMB, 12 Ocak'tan bu yana bir haftalık repo ihalesi açmıyor

Merkez Bankası bugün de bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

TCMB, bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

Merkez Bankası, 12 Ocak'tan bu yana 1 haftalık repo ihalesi açmıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Merkez Bankası #merkez bankası dolar
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