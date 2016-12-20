Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası beklentilerin aksine faizleri sabit tuttu. Banka, faiz koridorunun alt bandını yüzde 7,25'te, üst bandı da yüzde 8,50'de bıraktı. 3.51’den işlem gören dolar, kararın ardından 3.54’e kadar çıktı.

Merkez Bankası yılın son Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri değiştirmedi.



Banka piyasadaki beklentilerin aksine politika faizini yüzde 8'de tuttu, faiz koridorunun alt bandını yüzde 7,25'te, üst bandı da yüzde 8,50'de sabit tuttu.



Karara ilişkin Merkez Bankasından yapılan açıklamada “Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin dördüncü çeyrekte kısmi bir toparlanma sergilediğine işaret etmektedir” ifadeleri kullanıldı.



Merkez Bankası kasımda politika faizini yarım puanlık artışla yüzde 8'e çıkarmıştı.



Karar öncesi 3.51’ den işlem gören dolar, kararla 3.54’e kadar çıktı. Ardından gelen satışlarla dolar yeniden 3.54’ün altına geriledi.



Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından dolar güne 3,52'nin üzerinde başlamıştı.



Faiz kararının ardından 3,67'yi aşan euro da 3,65 civarında işlem görüyor.







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