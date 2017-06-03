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Merkez Bankası'ndan kredi kartlarıyla ilgili önemli açıklama

Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Açıklamada, "'Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır." denildi.

Merkez Bankası'ndan kredi kartlarıyla ilgili önemli açıklama

Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarıyla ilgili bir açıklamada bulundu. 

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır.

Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Merkez Bankası #kredi kartları
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